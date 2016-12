#UnerwartetMehr: HUAWEI geht mit digitaler Influencer-Kampagne zum HUAWEI nova neue Wege

(firmenpresse) - Düsseldorf, 12. Dezember 2016 - HUAWEI, einer der weltweit führenden Anbieter von Informations- und Telekommunikationstechnologien, setzt in der Marketingkommunikation rund um das HUAWEI nova auf eine digitale Influencer-Kampagne. Die Kampagne steht unter dem Motto #UnerwartetMehr und wurde in Kooperation mit der UDG United Digital Group entwickelt und umgesetzt. Ziel ist es, die Bekanntheit des erstmals auf der IFA 2016 vorgestellten HUAWEI nova sowie der Marke HUAWEI bei den Verbrauchern zu stärken. Zielgruppe der Kampagne sind die Digital Natives, Frauen und Männer im Alter zwischen 25 und 40 Jahren, mit mittlerem Einkommen und höherem Schulabschluss.

Mittelklasse mit dem gewissen Extra

Das HUAWEI nova ist ein Mittelklasse-Smartphone mit zahlreichen Features, die in dieser Preisklasse selten zu finden sind. Das neue Smartphone-Modell überzeugt mit einem eindrucksvollen Multi-Curve-Design, innovativen Kamerafunktionen, 4K-Videos und Performance-Updates für ein besseres Benutzererlebnis - einfach "unerwartet mehr". Das HUAWEI nova richtet sich speziell an Verbraucher mit einem schnelllebigen und dynamischen Lifestyle, die Wert auf Individualität legen.

Für die Kampagne wurden fünf Influencer ausgewählt, die mit echten Talenten beeindrucken - dabei steht jeder Protagonist für eine herausragende Eigenschaft des HUAWEI nova. In einem stillgelegten Kraftwerk in Hamburg testen sie das Smartphone auf Herz und Nieren. Ihre Erlebnisse werden in dem Film "Genious Playground" fetsgehalten und über die Social Media-Kanäle der Teilnehmer geteilt, darunter die Boulder-Weltmeisterin Juliane Wurm, der mehrfache Slackline-Weltrekordhalter Lukas Irmler, der Parkour-Freerunner Alexander Schauer, der Skateboarder Denny Pham und der Street-Artist Cone The Weird.

Teaser, Snippets und Behind-the-Scenes-Material ziehen die Zielgruppe auf dem Facebook-, Instagram- und Youtube-Kanal von HUAWEI sowie den Social-Media-Präsenzen der Influencer in ihren Bann und führen zu www.unerwartetmehr.de Die Microsite zeigt neben dem 90-Sekunden-Film und den Details des neuen Smartphones die fünf Talente mit Foto- und Video-Content - und präsentiert diese inspirierend und nahbar.

Über die Influencer:

Alexander Schauer nimmt als Parkour-Freerunner und Stuntman immer den direkten Weg zum Ziel. Die Frontkamera des HUAWEI nova ist seine bevorzugte Funktion, um besondere Momente einzufangen.

2.000 Fans auf Facebook: https://www.facebook.com/alexander.schauer.92

56.000 Follower auf Instagram: https://www.instagram.com/alexxschauer

Colin Kaesekamp alias Cone The Weird ist Street-Artist. Da er oft ausdauernd an seinen Projekten arbeitet, profitiert er von der langen Akku-Laufzeit des HUAWEI nova.

2.000 Fans auf Facebook: https://www.facebook.com/theweirdcone

19.000 Follower auf Instagram: https://www.instagram.com/conetheweird

Denny Pham gilt als Wunderkind der Skateboarder-Szene und schafft zehn Tricks in 120 Sekunden. Mit der Kamera auf der Rückseite des HUAWEI nova entdeckt er die Welt.

10.000 Fans auf Facebook: https://www.facebook.com/denny.pham.12

28.000 Follower auf Instagram: https://www.instagram.com/dennypham

Juliane Wurm ist Boulder-Weltmeisterin. Mit 16 Jahren wurde sie zur jüngsten Deutschen Meisterin im Klettern. Mit der 4K Video-Funktion des HUAWEI nova dreht sie Erinnerungen.

24.000 Fans auf Facebook: https://www.facebook.com/jule.wurm

43.000 Follower auf Instagram: https://www.instagram.com/julewurm

Lukas Irmler hat Weltrekorde auf der Slackline gesetzt und kann jeden Ort der Welt nutzen, um seine Balance zu beweisen. Er braucht Performance und steht für die Prozessor-Geschwindigkeit des HUAWEI nova.

6.000 Fans auf Facebook - https://www.facebook.com/IrmlerLukas

3.000 Follower auf Instagram: https://www.instagram.com/lukasirmler





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.huawei.com/de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über die HUAWEI Consumer Business Group



Die Produkte und Services von HUAWEI sind in über 170 Ländern verfügbar und werden von rund einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. HUAWEI ist der weltweit drittgrößte Smartphone-Anbieter und betreibt aktuell 16 Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in den USA, Schweden, Russland, Indien, China und Deutschland. Von der Gründung 1987 bis heute wächst das noch junge Unternehmen stetig. Das internationale Geschäft ist der entscheidende Wachstumsmotor - Europa und insbesondere Deutschland kommen dabei eine Schlüsselrolle zu. In Deutschland ist das Unternehmen seit 2001 aktiv, seit 2011 mit eigenem Smartphonebrand. Die HUAWEI Consumer Business Group hat ihre Europazentrale in Düsseldorf und ist neben Carrier Network und Enterprise Business einer von HUAWEIs drei Geschäftsbereichen, der folgende Bereiche abdeckt: Smartphones, mobile Breitbandgeräte, Wearables, Heimgeräte und Cloud-Services. Das globale Netzwerk von HUAWEI basiert auf 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und bietet Verbrauchern überall auf der Welt neueste technologische Innovationen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

HUAWEI TECHNOLOGIES

PresseKontakt / Agentur:

Hill+Knowlton Strategies

Nicole Stück

Darmstädter Landstraße 112

60598 Frankfurt am Main

HUAWEI.PR(at)hkstrategies.com

+ 49 (0) 69 9736218

http://www.hkstrategies.de



Datum: 12.12.2016 - 16:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1435328

Anzahl Zeichen: 4959

Kontakt-Informationen:

Firma: HUAWEI TECHNOLOGIES

Ansprechpartner: Kathrin Widmayr

Stadt: Düsseldorf

Telefon: + 49 162 2047631





Diese Pressemitteilung wurde bisher 61 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung