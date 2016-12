Dolmetscheragentur24 - für Ihre Kommunikation im Ausland

(firmenpresse) - Sie suchen einen Dolmetscher für Ihre Geschäftsreisen oder haben ausländische Geschäftspartner bei Ihnen zu Besuch? Wir sind in diesem Fall für Sie da und kümmern uns darum, dass Sie Ihren Dolmetscher innerhalb von 24 Stunden bekommen.

Unsere Dolmetscher sind in vielerlei Situationen einsetzbar. Unser Service beinhaltet, für Sie den passenden Dolmetscher zu finden. Dabei bieten wir Ihnen einen Rundumservice: dieser beinhaltet auch eine Hotelbuchung und das Abholen an den Transfermitteln.

Durch verschiedenste Dolmetscherarten begleiten wir Sie in alltäglichen, sowie nicht alltägliche Situationen. So stehen Ihnen beispielsweise Sportdolmetscher, Konferenzdolmetscher oder Simultandolmetscher, zur Seite, um Sie in diversen Situationen zu begleiten.

Wir können Ihre außergewöhnlichen Sprachkombinationen in die Tat umsetzen. Da wir auf der ganzen Welt agieren, können wir die unterschiedlichsten Dolmetscher für Sie finden. Mit 36 Sprachen sind wir daher gut ausgerüstet und finden Ihren Dolmetscher innerhalb von 24 Stunden.

Sie wollen ins Ausland und möchten mehr über das Land erfahren in welches Sie reisen? Wir bieten ein interkulturelles Training an, in dem Sie mehr über die Kultur und das Land selbst erfahren. Somit stehen Sie dann nicht ohne jegliche Informationen da. Wenn ein Dolmetscher Sie begleitet, kann dieser Ihnen während Ihres Auslandaufenthalts helfen sich im Land zurechtzufinden.

Unser Businessguide24 hilft Ihnen sich im Ausland zu orientieren. Sie können nachschauen, wie man sich am besten in bestimmten Situationen verhält. Durch unseren Buisnessguide24 lernen Sie die Kultur des entsprechenden Landes kennen. Ein Grund-Vokabular bringt Ihnen die grundlegenden Worte zur Verständigung näher.

Für jede Situation den passenden Dolmetscher. Das macht unsere Dienstleistungen aus!

