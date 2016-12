XXImo - All-in-One-Lösung für Business-Mobilität und Expense Management

- Nie wieder Karten sammeln, nie wieder Quittungen horten

- Effizienz und Zeitersparnis bei der Abrechnung

- Maximale Rückerstattung des Steuerbetrags

- Deutschlandweit preiswert tanken



Wer regelmäßig auf Reisen oder geschäftlich viel unterwegs ist,

kennt die organisatorischen und administrativen Aufgaben, die damit

einhergehen, nur zu gut: Quittungen stapeln sich in der Geldbörse,

denn nach der Reise muss die Reisekostenabrechnung mit dem

Arbeitgeber detailliert durchgeführt werden. Die XXImo Mobility Card

macht das jetzt deutlich einfacher. Das neue Mobilitätskonzept bietet

Geschäftsreisenden die Möglichkeit, Reisen per Mietwagen, Taxi,

Deutsche Bahn, Straßenbahn, Bus und Flugzeug, aber auch

Tankfüllungen, Parkplätze, Hotels und sogar Geschäftsessen problemlos

und bequem mit nur einer Karte zu bezahlen. Die Bezahlung erfolgt

über ein Mobility-Budget das im Vorfeld auf die Karte geladen wird.

Die Höhe und der Verwendungszweck des Budgets lassen sich je nach Art

des Serviceangebots jederzeit beliebig festlegen und ändern. Das

Sammeln verschiedener Mobilitätskarten und Stapeln von Belegen

gehören dank der neuen Komplettlösung für Geschäftsreisende der

Vergangenheit an. Mit der erweiterten Kosten-Management-Plattform

verwalten Unternehmen die Mobilität ihrer Mitarbeiter ganz ohne

administrativen Aufwand. Mobilitätskonzepte wie Greenwheels, Car2go,

Flinkster oder DriveNow können genauso einfach bezahlt und in

Anspruch genommen werden, wie die Dienste von Parkmobile oder MyTaxi.



Alle Transaktionen der Mobility Card werden einmal im Monat in

einer einzigen Mehrwertsteuerabrechnung zusammengefasst, ausgewiesen

und vom Arbeitgeber vorab genehmigt. Da die meisten

Mobilitätsoptionen mit Mehrwertsteuer fakturiert werden, können

Unternehmen auf einfache Weise ihre Mehrwertsteuer-Rückerstattung



maximieren. Dadurch behalten sie den Überblick über jede Transaktion

und haben immer die volle Kontrolle über ihre Finanzen. Mit dem

effizienten Abrechnungssystem der Mobility Card können Unternehmen

viel Zeit und Geld sparen.



Eine Tankkarte für Deutschland und Europa



Die Mobility Card lässt sich auch als Tankkarte einsetzen -

bereits heute an 90 Prozent aller deutschen Tankstellen. Mit der

kostenlosen App finden Anwender alle verbundenen Tankstellen mit

wenigen Klicks. Die App zeigt an, welche Tankstelle sich in der Nähe

befindet und führt den Nutzer mit Hilfe der Navigationsfunktion

direkt zur Tankstelle seiner Wahl. Auch beim Tanken lässt sich Geld

sparen, weil an verschiedenen Tankstellen das gleiche Preislevel

gehalten werden kann. Zur besseren Übersicht werden alle Tankstellen

in Deutschland in drei Preiskategorien unterteilt. XXImo Kunden

können damit individuell entscheiden, welche Kategorie zum jeweiligen

Kartenhalter passt: A: Tankstellen mit "hohem" Preisniveau, B:

Tankstellen mit "mittlerem" Preisniveau oder C: Tankstellen mit

"niedrigem" Preisniveau.



Auch im europäischen Ausland kann die Mobility Card als Tankkarte

genutzt werden. Arbeitgeber haben sogar die Möglichkeit, ihren

Mitarbeitern die Befugnis zu erteilen, an welchen Tankstellen im

Ausland sie zu welchen Preisen tanken dürfen.



XXImo-App - noch mehr Funktionalitäten



Die kostenlose App für iOS und Android ist der ideale Begleiter

für Karteninhaber, die viel unterwegs sind. Nutzer, die auf der Suche

nach einem Restaurant oder einer Meeting-Location sind, können über

die App eine Liste der nahegelegenen Locations anfordern. Neben

Tankstellen zeigt die App auch Parkhäuser, Ladestationen,

Tagungsstätten und Autowaschanlagen an. Nutzer können dank der App

zeit- und ortsunabhängig



- in Echtzeit prüfen, wieviel Guthaben noch auf der Karte verfügbar

ist oder im Einzelnen ansehen, wofür Geld ausgegeben wurde;

- die nahegelegenen Tankstellen, Parkhäuser, Ladestationen,

Tagungsstätten und Autowaschanlagen finden;

- Routen mit dem Auto, Flugzeug oder öffentlichen Verkehrsmitteln

planen;

- PIN-Code-Anfragen stellen;

- direkt mit dem XXImo Service Desk in Kontakt treten;

- XXImo Taxi-Services wie Uber oder MyTaxi kontaktieren;

- Handytickets bezahlen;

- sich über die Navigationsoption zu jedem gewünschten Ziel führen

lassen.



Den Nutzern anderer Betriebssysteme steht das Serviceangebot

jederzeit über die mobile Website www.xximomobile.com zur Verfügung.

Diese Seite ist responsiv und passt sich deshalb automatisch an die

Größe jedes Smartphones oder Tablets an.



Die Vorteile der Mobility Card auf einen Blick



- Geschäftsausgaben mit nur einer Karte bezahlen;

- Arbeitgeber können die Services jederzeit an die Bedürfnisse der

Mitarbeiter anpassen;

- Echtzeitanpassung der Mobilitätsoptionen;

- Kein Ärger mit Quittungen und Spesenabrechnungemehr;

- Die gesamten Kosten, inklusive Tankkosten, übersichtlich sortiert

auf einer Erklärung für die Mehrwertsteuerabrechnung;

- Kein unnötiger Verwaltungsaufwand mehr;

- Zeit- und Geldersparnis.



Individuelle Mobilitätsoptionen: Anpassungen in Echtzeit



Das Bezahlen mit der Mobility Card funktioniert über ein

Mobility-Budget, das im Vorfeld auf ein Konto geladen wird. Reicht

dieses nicht aus, ist eine Bezahlung nicht möglich. Um das zu

vermeiden, wird wöchentlich oder monatlich ein definierter Betrag vom

Arbeitgeber auf das Konto gezahlt. Wurde das wöchentliche Budget

nicht aufgebraucht, wird in der Folgewoche automatisch nur die

Differenz zum definierten Betrag abgebucht. Die Höhe des Guthabens

lässt sich beliebig festlegen und jederzeit ändern. So können

Unternehmen selbst entscheiden, wie hoch die Reisekosten sein dürfen,

die pro Woche mit der Mobility Card gezahlt werden können. Um

herauszufinden, wie viel Guthaben benötigt wird, haben Unternehmen

die Möglichkeit, das eigens entwickelte Kalkulationsmodell zu

verwenden.



Die Mobility Card ist ein Produkt für die geschäftliche Nutzung,

weshalb die Verantwortung über die Ausgaben beim Arbeitgeber liegt.

Aus diesem Grund wird nur eine limitierte Anzahl an

Transaktionsmöglichkeiten standardmäßig angeboten. Damit soll

gewährleistet werden, dass die Mobility Card nur für die Dienste

genutzt wird, welche vorab vom Arbeitgeber autorisiert wurden.

Arbeitgeber können übrigens auch den Umfang, in dem ihre Mitarbeiter

das Dienstleitungsangebot von XXImo, monatlich oder wöchentlich in

Anspruch nehmen dürfen, verwalten. Während der Nutzung kann ein

Administrator die Mobilitätsoptionen eines Mitarbeiters sieben Tage

die Woche, 24 Stunden, in Echtzeit verändern und individuell

freischalten. Diese werden dann sofort auf der Karte aktiviert, damit

die Karte direkt weiter eingesetzt werden kann.



Es gibt auch Transaktionen, die standardmäßig nicht erlaubt sind.

Karteninhaber können beispielsweise kein Bargeld abheben, Schmuck

einkaufen oder an Glücksspielen teilnehmen. Bis auf wenige Ausnahmen,

sind Einkäufe im Internet ebenfalls ausgeschlossen.



Europaweit uneingeschränkt mobil



Die XXImo Mobility Card kann überall dort genutzt werden, wo eine

Visa-Karte akzeptiert wird. Diese Locations lassen sich einfach durch

das Visa-Logo identifizieren. Visa ist weltweit die meist akzeptierte

Zahlungsmethode, daher lässt sich die Mobility Card auch an sehr

vielen Orten verwenden. Das Bezahlen mit VISA an POS-Terminals oder

Geldautomaten ist dank des European international Mastercard and Visa

(EMV)-Chips sehr sicher. Die Mobility Card kann deshalb auch nur in

Ländern eingesetzt werden, wo der EMV-Chip akzeptiert wird. Das

Bezahlen mit der Mobility Card ist in folgenden Ländern möglich:

Neben Deutschland auch in Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern,

Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,

Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Lettland, Litauen,

Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien,

Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei und

Großbritannien.



Ausgaben immer im Blick: Einfach und optimiert abrechnen



Ihre Ausgaben können sich Karteninhaber entweder online in ihrem

"My XXImo Account" oder über die kostenloste App jederzeit anzeigen

lassen. Unvorhergesehene Überraschungen bleiben damit aus. Nutzer

erhalten außerdem eine E-Mail, sobald 80 Prozent des verfügbaren

Guthabens für mobile Services aufgebraucht wurde. Wird ein höherer

Betrag benötigt, kann der Administrator dies entsprechend ändern.

Außerdem ist es möglich, Guthaben für verschiedene Dienste

miteinander zu verrechnen.



So leicht wie das Bezahlen ist auch das Abrechnen. Denn in jeder

Abrechnung werden die Kosten übersichtlich aufgelistet, sortiert und

die Mehrwertsteuer ausgewiesen. Und zwar EU-konform, was

Auslandsreisen erleichtert und für im Ausland tätige, aber im Inland

lebende Mitarbeiter ein Vorteil ist. Dank eines effizienten

Abrechnungssystems unterstützt XXImo Unternehmen auf einfache Weise

die Mehrwertsteuer-Rückerstattung zu maximieren.



Hinweis an die Redaktion: Eine Pressemappe mit weiteren

Informationen sowie Bildmaterial finden Sie hier:

https://www.xximo.de/faqs/Presseanfragen-xximo/



Über XXImo:



XXImo ist seit 2012 erfolgreich in den Niederlanden tätig und

wurde bereits mit dem "European payment Innovating Price"

ausgezeichnet. Seit 2013 ist das Unternehmen auch in Belgien

vertreten und seit September 2016 in Deutschland. Derzeit arbeiten 30

Mitarbeiter bei und rund 75 Personen für XXImo. Weitere Informationen

sind unter http://www.xximo.de/ verfügbar.







