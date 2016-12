Nobelmuseum arbeitet bei Eröffnung der ersten VR-Ausstellung mit HTC Vive zusammen

(ots) - Rechtzeitig zur Woche der Verleihung

der Nobelpreise haben die HTC Corporation und das Nobelmuseum die

Zusammenarbeit bei der Schaffung eines Virtual-Reality-Erlebnisses

bekannt gegeben, bei der die Beiträge der Nobelpreisträger vorstellt

werden sollen. Das VR-Erlebnis unter dem Titel "Exploring Matter"

nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise durch Zeit und Raum und

erfüllt die Entdeckungen einiger der größten Kosmologen und Physikern

mithilfe der Virtual Reality mit Leben.



Das Nobelmuseum und HTC Vive erschaffen derzeit die

Virtual-Reality-App für eine Vive-VR-Ausstellung am

Ausstellungsstandort des Nobelmuseums in Dubai im Februar 2017. Die

VR-Ausstellung wird auch im Nobelmuseum in Stockholm zu sehen sein

und als kostenlose App auf Viveport, dem VR-Appstore von HTC, zur

Verfügung stehen.



"Das Nobelmuseum ist über die Zusammenarbeit mit HTC bei der

Entwicklung eines VR-Angebots, bei dem der Nobelpreis in Physik

visuell erlebbar gemacht wird, äußerste glücklich", sagte Dr. Olov

Amelin, Direktor des Nobelmuseums.



Der Nobelpreis ist eine Einrichtung, die sich ausschließlich der

Anerkennung großartiger Beiträge zur Entwicklung der Menschheit

widmet. Naturgemäß gehören die Nobelpreisgewinner zum Kreis

derjenigen, die unser Wissen über das Universum vorangebracht haben.

Und zu den wichtigsten Nobelpreisträgern gehören jene, die

Auszeichnungen in Physik und Weltraumwissenschaften für ihre

Entdeckungen zum Urknall, zum Nordlicht, zur Sonnen-Kernfusion, zu

Gravitations- und Radiowellen erhalten haben. Das Erlebnis, das für

Vive entwickelt wird, soll insbesondere diese fünf Gebiete

hervorheben und die Menschen auf eine Virtual-Reality-Reise durch

Raum und Zeit mitnehmen.



"Wie sind sehr gespannt auf die Zusammenarbeit mit dem

Nobelmuseum, nicht zuletzt, weil es durch den Eintritt in die Welt



der virtuellen Realität die Stärke von VR bei der Bereitstellung von

denkwürdigen und bleibenden Erfahrungen anerkennt", sagte Rikard

Steiber, Präsident von Viveport und Senior Vice President des

Bereichs VR bei HTC. "Wie sind davon überzeugt, dass die Geheimnisse

des Weltraums und der Physik am besten erklärt werden können, wenn

man die bahnbrechenden Errungenschaften der Nobelpreisträger mithilfe

der virtuellen Realität selbst erlebt: stellen Sie sich mal vor,

dabei zu sein, wenn der Big Bang stattfindet, oder Sie haben die

Nordlichter direkt vor Augen."



Die gemeinsame Initiative mit dem Nobelmuseum ist das jüngste

Engagement von HTC Vive im Rahmen der Bemühungen, VR mit Kunst,

Bildung und Kultur zu verbinden. Erst vor Kurzem arbeitete HTC mit

TIME-LIFE am Projekt "Remembering Pearl Harbor" zusammen, bei dem es

sich um ein VR-Erlebnis anlässlich der Gedenkfeierlichkeiten zum 75.

Jahrestag des Angriffs auf Pearl Harbor handelte. In diesem Rahmen

gab es Ausstellungen im Intrepid Sea, Air and Space Museum in New

York City und im Newsuem in Washington D.C. Im vergangenen Monat kam

es zu einer Zusammenarbeit von Vive mit der Royal Academy of Arts in

London auf der weltweit ersten VR-Kunstausstellung im 3D-Druck. Zudem

existiert eine weitere Partnerschaft von HTC zu einem neuen

VR-Zentrum, das in diesem Jahr im La Geode, Teil des Museums für

Wissenschaft und Industrie in Paris, vorgestellt wird.



HTC und das HTC-Logo sind Warenzeichen der HTC Corporation. Alle

anderen Namen von Unternehmen und Produkten, die hier genannt werden,

könnten Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber sein.



