Wenn's auf dem Örtchen mal wieder länger dauert, muss das nicht am

Geschäft per se liegen. Sanitärtechnik-Spezialist Geberit wollte es

genau wissen und hat eine Forsa-Umfrage in Auftrag gegeben. Das Ziel:

die Toiletten-Gewohnheiten der Deutschen zu erkunden. Und die - das

kann vorab verraten werden - haben's in sich!



Über 50 Prozent der Deutschen beschäftigen sich auf dem stillen

Örtchen mit anderen Dingen. Vor allem Norddeutsche (67%), Bewohner

aus NRW (62%) sowie der Mitte Deutschlands (66%) setzen auf

Entertainment auf dem Klo. Doch auch Ost- (52%) und Süddeutsche (54%)

lassen sich gerne ablenken. Nur wovon eigentlich?



Die Top 3-Ablenkungen auf deutschen Toiletten



Entgegen aller Erwartungen schafft es die Zeitung im digitalen

Zeitalter auf Platz eins der Top 3-Ablenkungen auf deutschen

Toiletten. So gaben 28 Prozent aller Befragten an, Zeitung oder

Zeitschrift auf dem WC zu lesen. Das Checken von Kurznachrichten auf

dem Smartphone landet mit 22 Prozent auf dem zweiten Platz. Auf Platz

drei geht es mit dem Surfen im Internet ebenfalls digital zu.

Eindeutiger sind die Umfragewerte, wenn der Faktor Alter im Fokus der

Betrachtung steht.



Junge User setzen auf digitales Multitasking



Vor allem die Gruppe der 18- bis 29-Jährigen sticht bei der

Forsa-Umfrage zu den Toilettengewohnheiten der Deutschen deutlich

hervor. Ganze 81 Prozent geben an, die Zeit auf der Toilette noch für

andere Dinge zu nutzen. Das Checken von Kurznachrichten liegt hier

mit 53 Prozent vorne, das Surfen im Internet folgt mit 50 Prozent

dicht dahinter. Den dritten Platz nehmen Handyspiele mit 41 Prozent

ein. Werden im Vergleich hierzu die übrigen Altersgruppierungen von

30 bis 44 Jahren, 45 bis 59 Jahren sowie den plus 60-Jährigen

betrachtet, zeigt sich deutlich: Mit steigendem Alter nimmt das



Interesse an Nebenbeschäftigungen auf der Toilette ab. So sind nur

noch 39 Prozent der plus 60-Jährigen auf dem Örtchen

Multitasking-fähig.



Dusch-WC-Nutzer



Ob jung oder alt: Wer ein Hightech Dusch-WC wie das AquaClean von

Geberit mit der Reinigung per Frischwasserstrahl oder der

automatischen Geruchsabsaugung zu schätzen weiß, kann wohl als

technikbegeistert bezeichnet werden. Kein Wunder also, dass

Dusch-WC-Nutzer und solche, die es noch werden wollen, denselben Top

3-Ablenkungen auf der Toilette nachgehen wie die 18- bis 29-Jährigen,

nämlich: Kurznachrichten checken, im Internet surfen und mit dem

Smartphone spielen.







