Weihnachten und Neujahr in Taiwan erleben

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Mit Weihnachtsromantik und Christkindlmärkten verbindet man eher Alpenregionen oder Städte in der westlichen Welt. Dabei lieben auch die Menschen in vielen asiatischen Ländern die zauberhafte Stimmung zur Weihnachtszeit, Lichterglanz und Lieder. In Taiwan gibt es ebenfalls Orte, an denen die Feiertage mit festlicher Atmosphäre zelebriert werden.

Das Christmasland in New Taipeh City

Einer davon ist das ?Christmasland? in New Taipeh City, im Xinban Special District im Stadtteil Banqiao gelegen. Die Hauptattraktion des Weihnachtslandes ist ein hoher, künstlicher Weihnachtsbaum, der mit Weihnachtsszenen und farbenprächtigen Lichterspielen alle Blicke auf sich zieht.

Zur Unterhaltung der vielen Besucher wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, so finden zum Beispiel Jahrmärkte, große Konzerte und Märkte für kunsthandwerkliche Produkte statt. Die kleinen Besucher freuen sich am meisten über eine Fahrt in den verschiedenen Kinderkarusellen. Ganz Banqiao verwandelt sich in ein winterliches Ausflugsziel, in dem man einkaufen, kulinarisch genießen und viel erleben kann. Wenn man schon in der Gegend ist, lohnt sich auch ein Besuch bei den Sehenswürdigkeiten in der Nachbarschaft, wie dem Lin Family Mansion & Garden, der 435 Art Zone, dem Huangshi Market, dem Fuzhong Shopping District oder dem Nanya Night Market.

Die Party zum Countdown ins Neue Jahr in Taipeh

In Taipeh verpasst garantiert niemand den Augenblick, in dem das neue Jahr beginnt. Denn hier steht wohl die größte Countdown-Uhr der Welt: Taipeh 101, mit 508 Metern Höhe und 101 Etagen lange Zeit das höchste Gebäude der Welt, ?zählt? den finalen Countdown mit: Vom Erdgeschoss bis zur Turmspitze leuchtet ein Stockwerk nach dem anderen auf, bis Schlag Mitternacht das ganze Gebäude wie eine riesige Feuerblume aufblüht. Pyrotechnik-Künstler brennen ein spektakuläres Feuerwerk ab, das die tausenden feiernden Menschen in den Straßen rund um Taipeh 101 in Atem hält.

Schon am Nachmittag füllen sich die Straßen und Plätze in der Umgebung des Wolkenkratzers, Liveacts der beliebtesten Entertainer und Popstars Taiwans heizen die Party-Stimmung an. Um Mitternacht bestaunt über eine Million Menschen vor Ort das fulminante Feuerwerk, das weltweit zu den berühmtesten Neujahrs-Events zählt.

Über Taiwan

Die Insel im Westpazifik vereint die schönsten Seiten Asiens auf kleinster Fläche. Portugiesische Seefahrer tauften die Insel rund 160 Kilometer vor der Südostküste Chinas einst Ilha Formosa Schöne Insel. Die atemberaubende Landschaft besticht mit beeindruckenden Schluchten, hohen Bergen, fruchtbaren Tälern, schroffen Küsten und zauberhaften Korallen- und Vulkaninseln, während in der Hauptstadt Taipeh und anderen Städten jahrhundertealte Traditionen mit der Moderne des 21. Jahrhunderts verschmelzen. Bei maximaler Reisesicherheit bietet Taiwan einen Mix aus fernöstlichem Flair, asiatischer Kulturen und subtropische Natur. Auch Reisenden auf dem Weg nach Südostasien, Australien oder rund um die Welt bietet Taiwan bei einem Kurzaufenthalt eine wunderbare Möglichkeit in alte Traditionen, die pulsierende Metropole Taipeh und faszinierende Naturwunder einzutauchen und die Herzlichkeit der Menschen kennenzulernen.

