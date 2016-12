Parks Associates: 10 bis 15 % aller Breitband-Haushalte in Westeuropa vertrauen ihrem Breitbandserviceanbieter bezüglich Smart-Home-Produkten oder -Services

Parks Associates und Sigma Designs veranstalten Webcast, um Geschäftsstrategien für Telekommunikationsunternehmen in Europa und Israel zu besprechen

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) DALLAS, TEXAS, USA -- (Marketwired) -- 12/12/16 -- Marktforschung von Parks Associates zeigt, dass 10 bis 15 % aller Breitbandbandhaushalte in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien ihrem Breitbandserviceanbieter bezüglich Smart-Home-Produkten oder -Services vertrauen würden, was in etwa dem Vertrauensniveau für andere Vertriebswege wie Einzelhändler oder Fachhändler für Sicherheitstechnik entspricht. Das IoT-Marktforschungsunternehmen bemerkt, dass sich bei einer solchen Wettbewerbsgleichheit beim Verbrauchervertrauen zahlreiche Chancen für Telekommunikationsunternehmen bieten, Verbrauchermeinungen zu bewegen und ihren Marktanteil in der Frühphase des europäischen Smart-Home-Marktes zu erhöhen.

Parks Associates and Sigma Designs/Z-Wave werden Geschäftsstrategien für Telekommunikationsunternehmen zur Bereitstellung integrierter Smart-Home-Services und hochwertiger Verbrauchererlebnisse in ihrem frei erhältlichen Webcast mit dem Titel ?Winning the European Smart Home Customer - Successful Service Provider Lessons" am Dienstag, dem 13. Dezember, um 15 Uhr MEZ (8 Uhr CT) diskutieren. Die Vortragenden werden erfolgreiche Smart-Home-Strategien in Europa und dem Nahen Osten unter die Lupe nehmen, um Orientierung für derzeitige Geschäftsstrategien für Telekommunikationsunternehmen zu bieten.

?Eine Reihe von Smart-Home-Produkten ziehen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich und Telekommunikationsunternehmen müssen diese ?Hero"-Geräte in ihre Angebote integrieren, um sich ihre Beliebtheit zunutze zu machen", so Erik Overbeeke, European Research Associate, Parks Associates. ?Der Markteintritt von so formidablen Akteuren wie Google, Amazon und Apple in den Bereichen Unterhaltung, Content und Smart-Home-Services legt die Messlatte für Telekommunikationsunternehmen höher und treibt sie dazu an, ihren Kunden topmoderne Technologien anzubieten. ?Europäische Telekommunikationsunternehmen sind einzigartig qualifiziert, um ihre Angebote mit aggressivem Marketing, Tests, Installation und technischem Support zu umgeben Elemente, die notwendig sind, um unerschlossene Märkte zu erreichen."

Einige der Webcast-Teilnehmer sind:

* Gil Rosen, Chief Marketing & Innovation Officer, Bezeq

* Ricco B. Winther, Director, Z-Wave Sales, Europe, Sigma Designs

* Erik Overbeeke, European Research Associate, Parks Associates

Das internationale IoT-Marktforschungsunternehmen merkt an, dass in Europa, das nicht über den weitläufigen Heimsicherheitsmarkt wie in den USA verfügt, zusätzliche Barrieren bei der Übernahme von Smart-Home-Lösungen bestehen. Der Webcast wird auf diese Bedenken eingehen und diskutieren, wie Telekommunikationsunternehmen ihre Vorteile einsetzen können, um im Smart-Home-Markt erfolgreich sein können. Darüber hinaus werden innovative Marketingstrategien von Bezeq, dem führenden israelischen Serviceanbieter, dazu präsentiert, wie umfassende Heimlösungen verkauft werden können.

Einige der Themen sind:

* Verbrauchernachfrage nach neuen Services und der Werteindruck, den Verbraucher von Smart-Home-Lösungen haben

* Geschäftsstrategien für Telekommunikationsunternehmen, die integrierte Services und hochwertige Verbrauchererlebnisse liefern

* Herausforderungen von anderen Branchen, einschließlich Einzelhandel und Technologieunternehmen, und was die größten Herausforderungen für Telekommunikationsunternehmen sind

* Unterschiede zwischen dem US-amerikanischen, dem europäischen und dem israelischen Markt

Während des Webcasts werden die Vortragenden Erfahrungen von erfolgreichen Telekommunikationsunternehmen diskutieren, die ihre Vorteile einsetzen und ein umsatzgenerierendes Angebot mit Smart-Home-Lösungen neben Services für Konnektivität, Unterhaltung und Content erstellen.

Um weitere Informationen zu erhalten und sich für die Veranstaltung zu registrieren, besuchen Sie bitte www.parksassociates.com/eu-smarthome-2016. Um weitere Informationen über Parks Associates zu erhalten oder mit einem Analysten zu sprechen, kontaktieren Sie bitte Holly Sprague per E-Mail an hsprague(at)gmail.com oder telefonisch unter +1 720 987 6614.

Über Parks Associates Parks Associates ist ein international anerkanntes Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf neue Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Verbrauchertechnologie spezialisiert hat. Parks Associates wurde 1986 gegründet und schafft durch Marktberichte, Primärstudien, Verbraucherforschung, kundenspezifische Forschung, Seminare, Führungskräftekonferenzen und Jahresabonnements von Dienstleistungen Forschungskapital für Unternehmen von den Fortune 500 bis hin zu kleinen Neugründungen.

Das Know-how des Unternehmens umfasst digitale Medien und Plattformen, Unterhaltung und Spiele, Heimnetzwerke, Internet- und Fernsehdienste, digitale Gesundheit, mobile Anwendungen und Dienstleistungen, Support, Verbraucher-Apps, fortschrittliche Werbung, Verbraucherelektronik, Energiemanagement, häusliche Steuerungssysteme und Sicherheit.

Jedes Jahr ist das Unternehmen Parks Associates Gastgeber von branchenspezifischen Webcasts, der Konferenzserie CONNECTIONS(TM) sowie der Tagungen ?Connected Health Summit: Engaging Consumers" und ?Smart Energy Summit: Engaging the Consumer". http://www.parksassociates.com

