rbb exklusiv: Arnold will Waffenexporte in die Türkei beschränken

(ots) - Der SPD-Verteidigungspolitiker Rainer Arnold will

deutsche Waffenexporte in die Türkei beschränken. Arnold betonte am

Montag im rbb-Inforadio, die Türkei sei ein NATO-Partner. Sie mache

derzeit aber eine kritikwürdige Politik.



"Wir müssen sehen, dass die Türkei derzeit in einer schwierigen

Lage ist", so Arnold. "Seit fünf Jahren gibt es an der Landesgrenze

zu Syrien Krieg, und im Inneren gibt es massiven Terror durch

kurdische Terroristen und den IS. Das rechtfertigt aber nicht die

Vorgehensweise von Herrn Erdogan. Deshalb müssen wir dazu kommen,

dass wir bei der Türkei nicht automatisch sagen, weil es ein

NATO-Partner ist, bekommen die jetzt alles. Im Klartext: Systeme, die

zur Repression im Inneren eingesetzt werden können, sollten wir aus

meiner Sicht im Moment in die Türkei nicht mehr liefern."



Die beiden großen Kirchen hatten zuvor kritisiert, dass

Deutschland im vergangenen Jahr doppelt so viele Waffen exportiert

hat wie im Vorjahr. Arnold betonte im rbb-Inforadio, man dürfe nicht

nur die absoluten Zahlen anschauen. Die Koalition habe in dieser

Legislaturperiode erfolgreich dafür gesorgt, dass der Bundestag

schneller und häufiger über Waffenexporte informiert werde. "Die Zahl

der exportierten Kleinwaffen wurde drastisch gesenkt. Das ist ein

ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die absoluten Zahlen sagen jetzt auch

nicht wirklich etwas aus. Da kann einmal ein großes Schiff dabei

sein, das viel kostet, aber legitim ist, und schon gehen die Zahlen

hoch. Da muss man auf die Details schauen."







