Die Solway Investment Group gehört ab heute zum Kreis der Schweizer Sponsoren der Salzburger Festspiele

Solway wird die Opern-Neuproduktion von W.A. Mozarts "La clemenza

di Tito" in der Regie von Peter Sellars und unter der musikalischen

Leitung von Teodor Currentzis unterstützen. Die Solway Investment

Group gehört damit erstmals zum Kreis der Schweizer Sponsoren der

Salzburger Festspiele, wie seit Jahrzehnten Nestlé und Roche.



Das eigens von Solway entwickelte achtmonatige Stipendienprogramm

solwaygroup.com/musiccamp (http://solwaygroup.com/musiccamp/) bietet

begabten jungen Menschen aus Regionen, in denen Solway tätig ist,

die Gelegenheit, Zugang zur Kunst zu erhalten.



Die Partnerschaft ermöglicht daher jungen Talenten aus der

Ukraine, Mazedonien und Guatemala, an den "Music Camps der Salzburger

Festspiele für Kinder und Jugendliche" im August 2017 teilzunehmen.



"Kunst und Kultur verbindet Menschen. Die Zusammenarbeit mit den

Salzburger Festspielen ist für uns deshalb besonders attraktiv, da

sie unser Streben nach Innovation und wirtschaftlicher

Nachhaltigkeit, die Ausbildung der nächsten Generation und deren

Zugang zur internationalen Kunstszene verbindet. Wir sind stolz, dass

unser Sponsoring den weltbesten Festspielen die Neuinszenierung einer

Mozart-Oper möglich macht", erklärt Dan Bronstein, Chairman of the

Board, Solway Investment Group.



Die Präsidentin der Festspiele Helga Rabl-Stadler sagt: "Wir

freuen uns sehr, dass wir im Rahmen dieser neuen Partnerschaft mit

einem weiteren international tätigen Unternehmen zusammenarbeiten,

der Solway Investment Group. Die Festspiele sind selbst ein Global

Player und glücklich in dieser Rolle 2017 auch von der Solway

Investment Group unterstützt zu werden."



Die Salzburger Festspiele http://www.salzburgerfestspiele.at,

gegründet 1920 sind mehr denn je ein Magnet für internationale Gäste:

195 Aufführungen in 41 Tagen an 15 Spielstätten davon 40 Opernabende,



79 Konzerte, eine Vielzahl Schauspiel- und Aufführungen für Kinder.

In diesem Jahr stehen die Werke unter dem Thema: Die destruktiven

Kräfte der Macht und die daraus resultierenden Konflikte

zwischenmenschlicher Beziehungen.



Keywords (optional):

