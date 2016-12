Wir suchen Sie! Stelle als Technical Lead im Bereich IBM Mainframe

Ihr neuer unbefristeter Job in Ravensburg

(PresseBox) - Die PKS Software GmbH ist eines der renommiertesten Softwarehäuser in Deutschland für die Analyse, Modernisierung und Erneuerung von Kernsystemen auf IBM Plattformen. Um unsere Marktposition weiter auszubauen, geben wir gemeinsam mit unseren 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeden Tag unser Bestes. Mit hohem Sachverstand, Engagement und Leidenschaft.

Werden Sie Teil unseres Teams in folgender unbefristeter Stelle:

Ihre Aufgaben:

- Mitarbeit als technischer Presales Consultant bei der Akquise von Softwaremodernisierungsprojekten bei IBM Mainframeanwendern im deutschsprachigen Raum

- Konzeption, Strukturierung und Mitgestaltung unseres Portfolios unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse und -anforderungen

- Professionelle Präsentation unserer Strategien und Lösungen auf Messen und Online-Events

- Erstellen von technischen SOW (Statement of Work) und Angebotsvorstellungen

- Mitwirkung bei der Projektumsetzung, z.B. im Bereich Rational Developer for System z (RDz) o.ä., bis hin zur Übernahme der Position eines/r Projektverantwortlichen

Ihre Voraussetzungen:

- Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder vergleichbarer Abschluss

- Erste Berufserfahrung im Mainframe Umfeld (z.B. als Presales Consultant oder im Vertrieb)

- Technische Affinität in Kombination mit einem Vertriebsnaturell

- Selbstständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise

- Sehr gute Ausdrucksfähigkeit in Deutsch (Wort und Schrift)

- Englischkenntnisse wünschenswert

- Reisebereitschaft (Führerschein Klasse B)

Wir bieten Ihnen spannende Projekte, die Sie fachlich und persönlich fördern und fordern; exzellente Weiterbildungsmöglichkeiten; eine tolle Arbeitsatmosphäre; flexible Arbeitszeiten; Förderung der Work-Life-Balance und eine lukrative Vergütung mit vielen

Zusatzleistungen.



Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Ihrer Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin, die Sie bitte per E-Mail an jobs(at)pks.de oder schriftlich an

PKS Software GmbH

Kerstin Alphonse

Georgstraße 15

88214 Ravensburg richten.



Werte erhalten. Zukunft gestalten. IT-Kosten einsparen.

- Wie werden Ihre bewährten Kernsysteme zukunftsfähig?

- Wie begeistern Sie die Generation Y für Ihr Unternehmen?

- Wie sparen Sie Kosten in der Softwareentwicklung und im Betrieb?

Mit uns gelingt es Ihnen, alte und neue Software-Technologien in Zusammenhang zu setzen, Software-Architekturen zu optimieren und den Generationswechsel im IT-Team aktiv zu gestalten.

Wir begreifen, dass es darauf ankommt, die Werte der vergangenen Jahrzehnte zu erhalten und gleichzeitig die Zukunft aktiv zu gestalten.

Erleben Sie mit uns die Zukunft der Software-Entwicklung und schlagen Sie eine Brücke aus der Vergangenheit in die Zukunft.

Es lohnt sich, denn Sie sparen bis zu 85% an IT-Investitionen einfach ein!

Unsere Kunden profitieren von über 35 Softwareexperten mit Knowhow-Schwerpunkten auf IBM i, IBM z und Adabas/Natural Technologien.

www.pks.de





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

