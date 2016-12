Pressemitteilung der SELT-Unternehmensgruppe

Neuer Meilenstein der SELT – Unternehmensgruppe erreicht:

Umwandlung der Martin Selt UG (haftungsbeschränkt) in eine GmbH



Martin und Monika Selt

(firmenpresse) - Ein großer Tag in der Firmengeschichte der SELT Unternehmensgruppe wurde Ende November notariell beurkundet. Nach fünf Jahren des Bestehens der UG hat der alleinige und geschäftsführende Gesellschafter Martin Selt das Stammkapital auf 25.000 € erhöht und somit die Umwandlung in eine GmbH bewirkt.



Mit Stolz blickt Martin Selt auf eine harte Zeit der Entwicklung zurück und freut sich umso mehr, dass auch die Gründung der Einzelfirma FTE e.K. einen entscheidenden Beitrag zur Komplettierung der SELT Unternehmensgruppe beigetragen hat.



Durch die erfolgreiche Umwandlung verspricht sich die Gesellschaft noch erfolgreicher am Markt zu agieren und auch bei Kunden sowie Lieferanten als solventer Partner zu gelten.



„Wir freuen uns auf viele weitere und fruchtbare Jahre“ so Selt weiter. An dieser Stelle gilt sein besonderer Dank den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der vergangenen Jahre, sowie dem zurzeit aktiven Personal, ohne dessen Hilfe diese Entwicklung nicht möglich wäre.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.martin-selt.de/



Die SELT – Unternehmensgruppe aus Erkelenz legt ihren Schwerpunkt auf den Vertrieb und die Montage moderner Bauelemente, wie Fenster, Türen und Nachrüstsicherungen der Marken weru, PaX, ABUS und Ei Electronics. Hierbei wird ganz besonders auf hochwertige Qualität, Sicherheit, Prüfung und Zertifizierung geachtet. Ausstellungsräume und Testcenter bieten dem Kunden einen Überblick der gesamten Produktpalette.

SELT Unternehmensgruppe

SELT - Unternehmensgruppe

Martin Selt GmbH

FTE e.K.

Gewerbestraße Süd 63

41812 Erkelenz



Telefon: 02431 - 972 392 3 - 0

Telefax: 02431 - 972 392 3 - 10



Mail: SELT-Gruppe(at)t-online.de

www.Martin-Selt.de





SELT - Unternehmensgruppe

Martin Selt GmbH

FTE e.K.

Gewerbestraße Süd 63

41812 Erkelenz



Telefon: 02431 - 972 392 3 - 0

Telefax: 02431 - 972 392 3 - 10



Mail: T.Weber-SELT-Gruppe(at)t-online.de

www.Martin-Selt.de

