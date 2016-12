In ein gesundes neues Jahr mit der SHA Wellness Clinic

Das Ende des Jahres ist oft von übermäßigem Konsum gekennzeichnet und ungesunde Gewohnheiten halten Einzug. Allerhöchste Zeit die guten Vorsätze mit Hilfe der SHA Wellness Clinic in die Tat umzusetzen

SHA Wellness Clinic

(firmenpresse) - Gerade zum Ende des Jahres können Stress, süße und fette Lebensmittel und mangelnde Bewegung zu einer Ansammlung von Giftstoffen im Körper führen. Die SHA Wellness Clinic, Pionier und Marktführer im Bereich Medical Wellness, bietet seinen Gästen an, das neue Jahr mit einem gesunden Lebensstil zu beginnen.



SHA - Hier werden gute Vorsätze wahr

Ganz gleich, ob die Zielsetzung eine reinigende Entgiftungskur, Gewichtsverlust, eine Rauchentwöhnung oder die Verbesserung der allgemeinen Fitness ist, die SHA Wellness Clinic hält für jeden "guten Vorsatz" das passende Programm bereit, um diesen im Jahr 2017 endlich dauerhaft zu realisieren -unter Anleitung von Experten in luxuriösem Ambiente.

Detox, Life Reset oder lieber Aufhören zu rauchen?



Das Detox Programm dauert mindestens sieben Tage - empfohlen werden 14 Tage - und versteht sich als Rundumpaket, das die SHA Diät mit natürlichen Therapien kombiniert. Die Detox Kur zielt zum einen darauf ab, sich innerlich zu reinigen: von Inhaltsstoffen, die über schlechte Ernährung aufgenommen werden, stressbedingter Hormonvergiftung und Umweltschadstoffen im Körper. Zum anderen wird durch die Entgiftungskur der Stoffwechsel angekurbelt, das Gewicht reduziert und das Hautbild verbessert. Das Immunsystem wird gestärkt und das Wohlbefinden gesteigert.



Der Preis für das 7-/14- tägige Detox-Programm: 3.150? / 4.750? (zzgl. Übernachtung)

Das neue Life-Reset Programm bietet den idealen Rahmen, um mit alten Gewohnheiten Schluss zu machen und neu erlernte Rituale zu verinnerlichen. Dabei spielt die Dauer des Programms eine ganz essentielle Rolle: 28 Tage sind genau der Zeitraum, den der menschliche Körper und das Unterbewusstsein - laut Wissenschaftlern - benötigen, um Altes hinter sich zu lassen und sich an neu Erlerntes zu erinnern. Vier Wochen, gewidmet der nachhaltigen Erholung, bei der die fortschrittlichsten Kenntnisse der modernen Wissenschaft ebenso wie jahrtausendalte, natürliche Therapien ideal verknüpft werden.





Der Preis für das 28- tägige Life-Reset-Programm: 18.900? (zzgl. Übernachtung)

Der Preis für das 7- tägige Anti-Tabacco-Programm: 3.750? (zzgl. Übernachtung)



Mit der zusätzlichen Motivation eines Personal-Trainers, der einen Trainingsplan für die Zeit zuhause erarbeitet, werden alle Programme der SHA Wellness Clinic abgerundet.

Auch das SHA Magazin unterstützt die Zeit zuhause mit wertvollen Tipps unter http://shawellnessclinic.com/shamagazine/en/



Über die SHA Wellness Clinic

Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2008 empfängt die SHA Wellness Clinic ihre Gäste für einen präventiv-medizinischen Aufenthalt im luxuriösen Resort-Ambiente. 2015 wurde der Wellbeing Trakt auf 6.000 qm erweitert. Die Verbesserung und Erhaltung von Gesundheit und Wohlbefinden durch die optimale Verbindung von fernöstlichen Techniken mit den neuesten Erkenntnissen der westlichen Medizin stehen im Fokus. Das Konzept der SHA Wellness Clinic ist das Resultat der persönlichen Erfahrung von SHA-Gründer Alfredo Bataller Parietti. Nach traditionellen medikamentösen - und leider erfolglosen - Behandlungen seiner Krankheit, an der er seit jungen Jahren litt, fand er die Lösung durch die Befolgung einer makrobiotischen Ernährung. Die ganzheitliche Philosophie der SHA Methode entwickelt sich seither mithilfe eines Teams aus Experten - allen voran dem berühmten Michio Kushi, der im Jahr 1995 zum Präsidenten der World Association of Natural Medicine ernannt wurde und als Vater der modernen Makrobiotik gilt. Die SHA Wellness Clinic nimmt im Bereich "Healing Holidays" weltweit eine Vorreiterrolle ein.

Durch die Lage hoch oben in der spanischen Sierra Helada, einem Naturschutzgebiet mit Blick auf das malerische Städtchen Altea direkt am Mittelmeer, wird das Rundumpaket zur Bewahrung eines optimalen Gesundheitszustandes auf natürliche Weise durch ein mildes Mikroklima ergänzt.



www.shawellnessclinic.com/de











