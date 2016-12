FLASHAAR mit eigenem Lichtlabor

FLASHAAR LEDLight verfügt seit Kurzem über ein eigenes Lichtlabor mit Fernfeld-Goniometer. Damit erstellt der Hersteller hochwertiger LED-Beleuchtungslösungen exakte lichttechnische Daten seiner eigenen Leuchten. Außerdem bietet FLASHAAR Vermessungen als Dienstleistung an.

Mit den Lichtverteilungskurven können Lichtplaner und Architekten Lichtberechnungen im Raum erstellen. Die Messdaten geben außerdem wichtige Informationen für den Vertrieb und Rückschlüsse für die Weiterentwicklung und Verbesserung von Leuchten.

Je nach Leuchten, Anforderungen und Auftragsmengen erstellt FLASHAAR individuelle Angebote für die Vermessung.



(firmenpresse) - Das FLASHAAR Lichtlabor am Firmensitz in Bingen am Rhein ist mit einem 2-Achsen Fernfeld-Goniometer ausgestattet, das Leuchten bis zu 1.500 mm Gesamtlänge und mit einem maximalen Gewicht von 25 kg vermisst. Alle Leuchten werden in stabiler Betriebstemperatur, mit stabilem Lichtstrom und höchster Auflösung vermessen.



Für die elektrisch exakte Vermessung insbesondere von LED-Leuchtmitteln ist das Lichtlabor zusätzlich mit einem speziellen Labornetzteil ausgestattet. Konstantspannungs- und Konstantstrom-LED können so mit hoher Genauigkeit gemessen werden, alternativ zum eingebauten AC Netzteil. Ein zusätzliches EVG ist nicht notwendig.



Die Messdaten werden in allen gängigen Dateiformaten wie *.LDT und *.IES geliefert, die Messergebnisse werden zudem in einer PDF-Übersicht zusammengefasst.



Technische Daten des Fernfeld-Goniometers:

•Sensordistanz: 0.5 - 15 m

•Messbereich: 10 lm - 1.000.000 lm

•Goniometerauflösung: 51.200 Schritte / 360 Grad

•Spektralbereich: 360-830 nm (1.024 Pixel) SONY ILX511B

•Lumen Genauigkeit: < 4%

•Datenformat Export: IES, LDT, PDF, Excel

•Power Analyzer zur detaillierten Analyse der elektrischen Leistung

•Detaillierte Ansicht der Farbtöne R1-R15



Folgende Messdaten werden ermittelt:

•Lichtstrom [Lumen]

•Max. Lichtstärke [Peak Candela]

•Farbtemperatur [Kelvin]

•Farbspektrum [CIE1931, TM30 C values, CRI, CQS, CRI R values, CQs Q values]

•Lichtstärkeverteilung [LVK]

•Ausstrahlungswinkel

•Elektrischer Verbrauch [W]

•Effizienz [lm/W, errechnet]







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.flashaar.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über FLASHAAR LEDLight



Hochwertige und energieeffiziente LED-Leuchten, kundenindividuell entwickelt und produziert am Standort Bingen am Rhein – dafür steht FLASHAAR LEDLight. Seit über 10 Jahren setzen Lichtplaner und Architekten, Hoteldesigner und Ausstatter im Jachtbau auf FLASHAAR Produkte „Made in Germany“ – in ganz Deutschland und international.



Aus zahlreichen Projekten entwickelt der Hersteller einen modularen, auf jedes Maß anpassbaren Systembaukasten für gestalterisch anspruchsvolle Innen- und Außenbeleuchtungen. NauticProfil® und MiniLine sind heute Kernprodukte des Unternehmens – die Auswahl an Profilen, Leuchteneinsätzen und LED-Linien wächst stetig. Projektspezifische Sonderleuchten in über einer Million möglichen Kombinationen liefert das Unternehmen in gleicher Qualität und Lieferzeit wie Serienleuchten.

www.flashaar.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

FLASHAAR LEDLight GmbH & Co.KG

PresseKontakt / Agentur:

Pressekontakt



FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG

Philip Berghoff

Gaustraße 13-15

55411 Bingen am Rhein

Tel: +49 6721 91 95 41

Philip.Berghoff(at)ledlight.flashaar.com





Datum: 12.12.2016 - 18:07

Sprache: Deutsch

News-ID 1435389

Anzahl Zeichen: 2334

Kontakt-Informationen:

Firma: FLASHAAR LEDLight GmbH & Co.KG

Ansprechpartner: Philip Berghoff

Stadt: Bingen am Rhein

Telefon: 06721-919541



Meldungsart: Produktankündigung

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 116 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung