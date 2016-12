So meistern Sie einen Neubeginn!

Mentaltrainerin und Sportschützin Sophie Pusterhofer unterstützt mit ihrem neuen E-Book ihre Schützenkollegen auf dem Weg zum Neubeginn.

Das neue E-Book ist ab sofort erhältlich!

(firmenpresse) - Jeder Umbruch und Neubeginn ist mit Ängsten, Erwartungen und Stress verbunden. Die besondere Achtsamkeit in solchen Situationen hat uns die Natur quasi als Schutzfunktion mitgegeben. Die junge Mentaltrainerin Sophie Pusterhofer hat sich mit ihrem Unternehmen "Punktgenau" auf Bedürfnisse von Sportschützen spezialisiert. In ihrem neu erschienenen E-Book "Einen Neubeginn erfolgreich meistern" erhalten Sportschützen durch gezieltes Selbstcoaching Einblicke, wie sie Umbrüche positiv nutzen können.



"Aus meiner langjährigen Erfahrung mit Sportschützen weiß ich, dass viele durch die Bank mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Dazu gehören zum Beispiel Zweifel an den eigenen Leistungen, Probleme die eigenen Erfolge anzunehmen oder das Gefühl, sich ständig beweisen zu müssen. All diese Dinge kommen in den Mentalcoachings immer wieder auf den Tisch. In meinem neuen E-Book erhält man durch gezieltes Selbstcoaching einen Einblick in unterschiedliche Mentaltechniken, um genau diese Herausforderungen effektiv und schnell zu bewältigen", erzählt Sophie Pusterhofer.



Praxisnahes Werkzeug

Am Buch der jungen Mentaltrainerin fällt auf, dass es praxisnah den Umgang mit einem Neubeginn thematisiert. Es dient als Werkzeug, das sofort in den Alltag, das Training oder den Wettkampf integriert werden kann, ohne dafür Monate zu brauchen.



In sechs Kapiteln werden die Themen Entspannung, Stressbewältigung, Akzeptanz, Loslassen, Dankbarkeit, Affirmationen und Offenheit für Neues behandelt. Der Wechsel zwischen Theorie und praktischen Übungen lockert das Buch auf und fördert die Freude am Lesen.



Technik- und Mentaltraining werden kombiniert

"Für mich war beim Schreiben wesentlich, Sportschützen optimal auf einen Neubeginn vorzubereiten, indem sie Techniktraining effektiv mit Mentaltraining kombinieren. Ebenso zeige ich Ruhe- und Entspannungsrituale auf, die man gut in Training und Wettkampf integrieren kann. Durch Achtsamkeit und Gedanken-Hygiene kann man Fehler schneller ausgleichen. Dadurch werden Leistungsdruck und Stress vorgebeugt.", fasst die Mentaltrainerin zusammen.





"Einen Neubeginn erfolgreich meistern" ist das zweite E-Book von Sophie Pusterhofer. In der Reihe "Das Erfolgsprogramm für Schützen" ist bereits das Buch "Mental gestärkt in die neue Saison" erschienen, das sich bei Kennern großer Beliebtheit erfreut. Beide E-Books können als pdf unter www.punktgenau-zielsport.com im Shop-Bereich erworben werden.









