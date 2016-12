Unternehmen und Bewerber profitieren von einer neuen Jobbörse

Durchschnittlich 500 Jobs deutschlandweit

(firmenpresse) - Das Unternehmen spp direkt sowie die gesamte Unternehmensgruppe myra group setzen seit vielen Jahren mit großem Erfolg Mitarbeiter in zahlreichen Kundenbetrieben aus den unterschiedlichsten Branchen in der Zeitarbeit ein. Dabei hat die myra group gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften ein einzigartiges Leistungsportfolio aufgebaut, um sowohl auf die individuellen Bedürfnisse von Kunden als auch von Mitarbeitern optimal eingehen zu können. Dennoch bleibt es trotz vier großer Standorte der Unternehmensgruppe ein großes Ziel, die starke Position auf dem Markt stetig zu erweitern, um sowohl Mitarbeitern als auch Kunden ein immer leistungsfähigeres Netzwerk bieten zu können.

Zahlreiche Nutzer verwenden bereits die neue Plattform für Job-Angebote der spp direkt unter www.spp-direkt.de. Aufgrund der neu strukturierten Jobbörse können Bewerber und Ansprechpartner nun noch schneller in Kontakt treten. Diese neue Website wurde unter anderem entwickelt, um eine bessere Auffindbarkeit von vorhandenen Jobangeboten zu erreichen. Hierfür setzt spp direkt auf ein modernes responsives Design. Dieses ermöglicht eine optimale Darstellung aller Inhalte auf jedem mobilen Endgerät. Das umfassende Angebot von spp direkt kann dadurch sowohl mit dem Computer als auch mit dem Tablet oder dem Smartphone überall und zu jeder Zeit genutzt werden. Darüber hinaus konnte durch die Entwicklung der neuen Website die praktische Funktion der Express-Bewerbungen integriert werden.

Was bietet die neue Website der spp direkt?

Bewerber finden in der neuen Jobbörse von spp direkt Jobangebote aus ganz Deutschland. Jederzeit stehen Interessenten durchschnittlich 500 Jobs zur Verfügung, die dank neuer Funktionen nun noch besser auf die eigenen Anforderungen geprüft werden können. Die besseren Filtermöglichkeiten erlauben es Bewerbern, jene Jobangebote zu finden, die optimal zu ihnen passen. Gleichzeitig erlaubt es das neue System der Website, die Jobangebote noch schneller einzustellen. Mithilfe der neuen Funktion Express-Bewerbung finden Bewerber und Ansprechpartner in noch kürzerer Zeit zusammen und profitieren noch stärker vom Angebot der spp direkt.

Welche Vorteile entstehen durch die neue Website?

Dank der Verwendung eines modernen Content-Management-Systems kann die Jobbörse wesentlich einfacher gepflegt und verwaltet werden. Durch dieses neue System steigt der Nutzen, den Bewerber und Ansprechpartner aus dem Angebot von spp direkt ziehen. Hierbei arbeitet die Website nicht nur wesentlich schneller, sondern passt sich ebenso flexibel den änderbaren Anforderungen an. Darüber hinaus wurden mit der neuen Website Schnittstellen geschaffen, die der Bearbeitung eingehender Bewerber dienen. Dadurch profitieren Bewerber sowie Ansprechpartner in Unternehmen gleichermaßen von den neuen technischen Möglichkeiten.

spp direkt - gemeinsam mehr erreichen

Das Unternehmen spp direkt setzt sich als Teil der Unternehmensgruppe myra group bereits seit Jahren für eine optimale Zusammenführung von Fachkräften und Unternehmen ein. Dank der neuen Website erfolgt dies nun noch effizienter. Hierbei sind die qualifizierten und engagierten Mitarbeiter des Unternehmens im gesamten Bundesgebiet im Einsatz. Sowohl in Mainz, Frankfurt am Main, Hamburg, Jena, Darmstadt als auch in Wiesbaden unterstützen die Mitarbeiter Kunden persönlich. Dabei sind für Kunden die besonders kurzen Entscheidungswege von Vorteil. Jeder persönliche Betreuer direkt vor Ort ist der Geschäftsleitung unmittelbar unterstellt, sodass sämtliche Ressourcen des Unternehmens optimal zugunsten der Kunden eingesetzt werden können. Von diesen Strukturen profitieren aktuell über 3.000 Mitarbeiter, die sich mit großem Erfolg für Kundenbetriebe aus den unterschiedlichsten Branchen einsetzen. Als Teil der myra group setzt sich spp direkt mit seinem einzigartigen Leistungsportfolio dafür ein, dass die speziellen Bedürfnisse jedes Kunden durch individuelle Konzepte und erfahrene Mitarbeiter bestmöglich bedient werden.





Keywords (optional):

