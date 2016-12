trumedia GmbH realisiert Brand Relaunch für FORUM VERLAG

Größere Erfolge mit On- und Offlinestrategien

Der Forum Verlag setzt beim Markenrelaunch auf die Expertise von trumedia.

(firmenpresse) - Im Jahr 1988 gegründet, zählt der FORUM VERLAG heute zu den etabliertesten Partnern im Bereich Fachliteratur und Expertenwissen in digitaler oder gedruckter Form. Als einer von 23 Verlagen der FORUM MEDIA GROUP, arbeitet das Team mit rund 200 Mitarbeiter am Firmenstandort Merching bei Augsburg am stetigen Ausbau des Verlagsprogramms. Autoren und Fachexperten arbeiten hierfür Hand in Hand und profitieren von jahrelangem Know-How der Branche. Als externe Unterstützung im Bereich Markenkommunikation stellten sich die Verlagsprofis nun den Augsburger Werbespezialisten trumedia GmbH an die Seite. Die erfahrenen Agenturköpfe entwickelten das Corporate Design des Verlags weiter und ergänzten es durch essentielle Elemente. Unter anderem wurde das kreative Agentur-Team mit der Neugestaltung der Publikationen diverser Fachbereiche unter dem Aspekt eines ganzheitlichen neuen Erscheinungsbildes beauftragt. Die Verknüpfungen von neuen Farb- und Schriftwelten, spannenden Layouts und neuen digitalen und analogen Strategien festigen auch in Zukunft die Stärke der Marke.

Verknüpfung von Vertrautem und Innovation für den perfekten Auftritt

Die Basis für professionelle Markenentwicklung bildet die individuelle Analyse des Produktportfolios und der jeweiligen Zielgruppen, erst mit diesen Ergebnissen können die Planungen für perfektes Brand Building starten. Marco Trutter, Geschäftsführer der trumedia, weiß um die diffizile Aufgabenstellung der Markenentwicklung: "Egal ob Endverbraucher, B2B-Kontakt oder Fachmann - das heutige Konsumverhalten ist geprägt durch den richtigen ersten Eindruck, einer Portion Vertrauen und dem bekannten guten Bauchgefühl. Dabei haben wir natürlich immer die Customer Journey und die ausschlaggebenden Touchpoints in Blick. Ein Brand Relaunch hat die große Aufgabe bereits Bekanntes, Neues, Innovatives sowie Benefits zu verknüpfen und dabei noch ein Höchstmaß an Professionalität zu vermitteln.". Dass Trutters Team diese Herausforderung meistert, wurde in der Vergangenheit bereits bei der Betreuung zahlreicher nationaler und internationaler Kunden eindrucksvoll bewiesen. Von der Vorstellung eines neuen Claims, über die Entwicklung eines frischen Corporate Identity, bis hin zu neuem Coverdesign schufen die Augsburger Kreativköpfe ein ganzheitliches Kommunikationskonzept, dass branchenweit einmalig ist. Das Ergebnis: Eine unverwechselbare Identität, welche die Medienkompetenz und das Expertenwissen des FORUM VERLAGS optimal transportiert und neugierig auf mehr macht.





Agentur für Marken, Medien und Kommunikation

trumedia GmbH

trumedia GmbH

Stefanie Breier

Kirchbergstraße 23

86157 Augsburg

presse(at)trumedia.de

+49 (0) 821 / 217175-45

http://www.trumedia.de



Firma: trumedia GmbH

Ansprechpartner: Marco Trutter

Stadt: Augsburg

Telefon: +49 (0) 821 / 217175-0





