Pazderski: "FDP-Lindner ist sich für keinen Blödsinn zu schade"

(ots) - FDP-Chef Lindner behauptet, es sei absehbar, dass

russische Hacker die AfD im Wahlkampf stärken würden, um damit

Deutschland zu destabilisieren. Dazu erklärt AfD-Vorstandsmitglied

Georg Pazderski:



"So geht also postfaktisch. Einfach mal eine völlig haltlose und

abstruse Behauptung aufstellen und schon springen die Medien

begeistert auf. Herrn Lindner und Konsorten ist wohl mittlerweile

jeder Blödsinn recht, um sich irgendwie ins Gespräch zu bringen.



Abgesehen von der Unsinnigkeit der Behauptung an sich, entbehrt

sie auch einer inneren Logik. Das Land soll destabilisiert werden,

indem die AfD gestärkt wird? Deutschland und Europa werden durch die

deutsche Bundesregierung seit Jahren destabilisiert. Asylkatastrophe

und Eurorettungswahnsinn sind keine Erfindungen der AfD und es

brauchte dafür auch keine ominösen russischen Hacker. Das haben

Angela Merkel und ihre Kamarilla ganz allein zu verantworten.



Ein Vorschlag an Christian Lindner: Wenn Sie Ihre Partei aus der

verdienten politischen Bedeutungslosigkeit wieder herausholen wollen,

fangen Sie doch mal an, Lösungen für die brennenden Probleme dieses

Landes zu erarbeiten, anstatt irgendwelche reißerischen

Räuberpistolen zu erfinden."







Datum: 12.12.2016 - 18:03

