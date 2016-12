WAZ: Das schlechte Gewissen

- Kommentar von Tobias Blasius zu Silvester

(ots) - Das Sicherheitskonzept für die Kölner Silvesternacht

2016/17 ist Ausdruck des schlechten Gewissens. Alles, was vor zwölf

Monaten schief lief, soll nun mit der ganzen Kraft des Rechtsstaats

repariert werden. Das Versprechen lautet: Nie wieder dürfen auf einem

der prominentesten Plätze des Landes Frauen einem entfesselten

Migranten-Mob ausgeliefert sein, Polizei und Stadt ohnmächtig

aneinander vorbei agieren, Kommunikationspannen jeder Beschreibung

spotten, Regierende in Düsseldorf tagelang orientierungslos bleiben.



Der Untersuchungsausschuss des Landtags hat das Unbegreifliche in

monatelanger Kleinarbeit ausgeleuchtet. Es offenbarte sich eine

Mischung aus handwerklichem Versagen des Sicherheitsapparates und

Ignoranz im Namen einer falsch verstandenen Willkommenskultur.



Gezogen sind die Lehren aus Köln jedoch nur, wenn endlich auch in

den Kriminalitätsbrennpunkten des übrigen Landes genauer hingeschaut

wird. Die schonungslosen Beschreibungen der Polizei zu

Clan-Strukturen im Ruhrgebiet lassen erahnen, dass es mit dem

maximalen Sicherheitsaufgebot in einer Nacht rund um den Dom nicht

getan ist.







