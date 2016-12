Fleet Complete schafft es auf Liste der besten Arbeitgeber im Großraum Toronto 2017

Das schnell wachsende Unternehmen Fleet Complete feiert seinen

Sieg als einer der besten Arbeitgeber im Großraum Toronto 2017



Fleet Complete®, ein globales Softwareunternehmen, das Unternehmen

in Echtzeit mit ihren Fahrzeugflotten, mobilen Anlagen und

Außendienstmitarbeitern verbindet, gehört zu einem der Gewinner des

Mediacorp-Wettbewerbs als bester Arbeitgeber im Großraum Toronto

2017. Mit über 300 Mitarbeitern weltweit setzt Fleet Complete sein

Wachstum fort und erweitert seine internationale Präsenz weiter. In

den letzten anderthalb Jahren übernahm Fleet Complete ITmobile in den

Niederlanden und Securatak in Australien; damit hat es seine

Belegschaft stark vergrößert und bietet noch bessere

Beschäftigungschancen im Technologie-Knotenpunkt von Toronto.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161115/439798LOGO )



"Unser Erfolg hat die Möglichkeiten für neue und derzeitige

Mitarbeiter erweitert", sagte Larry Indovina, Executive VP für

Personal bei Fleet Complete. "Wir haben in den letzten 12 Monaten 100

Menschen neu eingestellt, von Softwareentwicklern bis hin zu

Vertriebs- und Marketingpositionen, darunter erfahrene Profis ebenso

wie Universitätsabgänger."



Die Nominierung zum besten Arbeitgeber im Großraum Toronto ist auf

eine Reihe von Faktoren zurückzuführen, etwa Annehmlichkeiten am

Arbeitsplatz, Boni und Krankenversicherungszuschläge sowie das

Engagement des Unternehmens in der Weiterbildung seiner Mitarbeiter.

"Uns ist das Arbeitsleben unserer Mitarbeiter ebenso wichtig wie ihre

Karriere", erklärt Larry Indovina. "Unsere hochmoderne

Hauptniederlassung im Stadtzentrum von Toronto besitzt ein besonderes

Design, das für ein produktives und kollaboratives Arbeitsumfeld

sorgt, indem es die richtigen Werkzeuge für berufliche und

persönliche Weiterentwicklung bietet. Durch seine zentrale Lage in



der Stadt zieht das Unternehmen Talente an und bietet einen

lebendigen Arbeitsplatz, der gut zu dem aktiven Lebensstil vieler

unserer Arbeitnehmer passt, sowie einen bequemen Weg zur Arbeit.

Darüber hinaus sorgen die besonders guten Leistungspakete,

Urlaubsgelder, Elternzeit- und Aktienoptionsprogramme dafür, dass es

unseren Mitarbeitern gut geht."



Das kontinuierliche Wachstum des Unternehmens und seine globale

Expansion bringen Fleet Complete an die vorderste Front der

Möglichkeiten für Beschäftigte im Großraum Toronto. "Es ist für uns

eine große Ehre, uns einen Platz in einer elitären Unternehmensgruppe

erarbeitet zu haben, darunter Salesforce, Pepsico, Cisco, RBC und

MLSE, die ebenfalls zu den besten Arbeitgebern im Großraum Toronto

2017 gewählt wurden", sagte Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete.

"Dies bestätigt nicht nur die Kultur und die Werte, die Fleet

Complete zu seinem Erfolg gebracht haben, sondern feiert auch die

Erfolge und Leistungen unserer Mitarbeiter, die das Unternehmen zu

einem Branchenführer gemacht haben."



Der Wettbewerb rund um die besten Arbeitgeber im Großraum Toronto

findet bereits zum 12. Mal statt und ist ein Redaktionsprojekt, das

Arbeitgeber mit außergewöhnlichen Personalprogrammen und

vorausschauenden Arbeitsplatzrichtlinien würdigt. Die Redakteure bei

Mediacorp bewerten die Arbeitgeber nach acht Kriterien, die seit

Beginn des Projekts gleich geblieben sind: (1) Gestaltung des

Arbeitsplatzes; (2) Arbeitsatmosphäre und Soziales; (3) Gesundheit,

Finanzielles und Familienzuschläge; (4) Urlaub und freigenommene

Tage; (5) Mitarbeiterkommunikation; (6) Leistungsmanagement; (7)

Schulung und Weiterbildung; und (8) gesellschaftliches Engagement.

Die Redakteure veröffentlichen ausführliche Begründungen für ihre

Auswahl und Benotungen für die Kriterien; so sorgen sie für

Transparenz bei der Siegerauswahl und stellen zugleich einen Katalog

für beste Praktiken für Arbeitgeber und Arbeitssuchende bereit.

Weitere Informationen finden Sie unter Reasons for Selection

(http://content.eluta.ca/top-employer-fleet-complete).



Informationen zu Fleet Complete[® ]



Fleet Complete® mit Hauptsitz in Toronto ist ein globaler

IoT-Anbieter missionskritischer Managementlösungen für Flotten,

Anlagen und Außendienstmitarbeiter. Seit mehr als sechzehn Jahren

versorgt Fleet Complete über 8.000 Unternehmen weltweit mit

Verteilungs-, Flottenverfolgungs- und mobilen

Ressourcenmanagementlösungen. Das Unternehmen pflegt wichtige

Vertriebspartnerschaften mit AT&T in den USA, TELUS in Kanada und

Telstra in Australien und bleibt damit eines der am schnellsten

wachsenden Unternehmen in Nordamerika, das seit seiner Gründung im

Jahr 2000 (als Complete Innovations Inc.) zahlreiche Auszeichnungen

für Innovation und Wachstum gewonnen hat. Weitere Informationen

finden Sie auf fleetcomplete.com (http://www.fleetcomplete.com/)



Informationen zu Mediacorp



Mediacorp Canada Inc. wurde 1992 gegründet und ist der landesweit

größte Verleger von Zeitschriften rund um die Arbeitswelt. Seit 1999

betreut der in Toronto ansässige Verlage das Projekt "Canada's Top

100 Employers", zu dem 19 regionale und besondere

Redaktionswettbewerbe zählen, die durch verschiedene Zeitschriften-

und Zeitungspartner wie The Globe und Mail über 13 Millionen Kanadier

jährlich erreichen. Mediacorp betreibt außerdem Eluta.ca, die größte

kanadische Jobsuchmaschine, die redaktionelle Kritiken aus dem

Projekt "Canada's Top 100 Employers" enthält. Zusammen mit Willis

Towers Watson veranstaltet Mediacorp zudem die größte Konferenz für

Führungskräfte aus dem Personalbereich - den "Top Employer Summit".







