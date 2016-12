neues deutschland: Viele kleine Gaddafis -über die Migrationspartnerschaften der EU

(ots) - Es musste erst ein Krieg her, um der europäischen

Öffentlichkeit ins Gedächtnis zu rufen, dass man jahrelang mit einem

Politiker kooperiert hatte, mit dem nicht zu kooperieren gewesen wäre

- sofern man denn die Rede von den Menschenrechten ernst genommen

hätte. 2011 wurde aus dem libyschen Staatschef al-Gaddafi plötzlich

ein Diktator, der mit US-amerikanischen, französischen und

italienischen Kampfflugzeugen von der Macht gebombt wurde. Und

überraschend wurde daran erinnert, dass Gaddafi Flüchtlinge anstatt

in Auffanglager in Gefängnisse gesperrt haben sollte. Das Geld für

diese Einrichtungen hatte er von der EU erhalten.



Das ist längst Geschichte, doch man sollte sich daran erinnern,

wenn die EU nun erneut Deals mit afrikanischen Staaten schließt. Mit

Mali wurde ein erster unterzeichnet, weitere mit Niger, Senegal oder

Äthiopien sind in Vorbereitung. Sie nennen sich

Migrationspartnerschaften.



Partnerschaft - das klingt nett. Doch tatsächlich geht es um etwas

anderes: um die Ausweitung staatlicher Gewalt. Um Gewalt, die

Flüchtlinge aus Europa in ihre Herkunftsländer zurückschiebt, um

Zwang, der sie davon abhält, diese zu verlassen. Den afrikanischen

Staaten wird finanzielle Hilfe geboten. Offiziell, um Fluchtursachen

zu bekämpfen. Doch die Regierungen werden auch angehalten, ihre

Grenzen undurchlässiger zu machen und Flüchtlinge zurücknehmen. Das

Motto der EU-Migrationspartnerschaften könnte daher lauten: Schafft

viele kleine Gaddafis.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.12.2016 - 18:23

Sprache: Deutsch

News-ID 1435412

Anzahl Zeichen: 1853

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung