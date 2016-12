WAZ: Ende des Dornröschenschlafs

- Kommentar von Frank Meßing zu gestiegenen

Ausgaben für Forschung und Entwicklung

(ots) - Technische Innovationen bringen wir gemeinhin mit

den Elektronikriesen Apple, Google und Microsoft in Verbindung. In

der Tat: 13 der 20 Konzerne, die weltweit das meiste Geld in

Forschung und Entwicklung pumpen, sitzen in den USA. Dieses

amerikanische Übergewicht täuscht allerdings darüber hinweg, dass das

Unternehmen mit dem größten Forschungstopf aus Deutschland kommt:

Trotz des Abgasskandals will Volkswagen in diesem Jahr 13,2

Milliarden Dollar für technische Neuerungen in die Hand nehmen.



Die Abkürzung "F&E" fehlt in keiner Bilanzpressekonferenz hiesiger

Firmen. Neben Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist das Engagement für

die Entwicklung zu einer festen Größe geworden. Großkonzerne wie

Mittelständler haben erkannt, dass sie im globalen Wettbewerb nur

mithalten können, wenn sie in Innovationen investieren. Nicht von

ungefähr ist das F&E-Budget der deutschen Wirtschaft zuletzt um fast

zehn Prozent gewachsen. Auch NRW ist aus dem Dornröschenschlaf

erwacht. Beim Abrufen von milliardenschweren EU-Fördermitteln lassen

sich Unternehmen und Hochschulen nicht länger von Baden-Württemberg

abhängen.







Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion(at)waz.de



Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.12.2016 - 18:16

Sprache: Deutsch

News-ID 1435413

Anzahl Zeichen: 1514

Kontakt-Informationen:

Firma: Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Stadt: Essen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 99 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung