Rheinische Post: Gesetzentwurf: Gröhe will Versandhandel mit rezeptpflichtigen Arzneien verbieten

(ots) - Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) hat

einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach der Versandhandel mit

rezeptpflichtigen Arzneimitteln verboten werden soll. Ziel des

Gesetzes sei es, "die bestehende Struktur der flächendeckenden,

wohnortnahen und gleichmäßigen Versorgung der Bevölkerung mit

Arzneimitteln auch weiterhin zu gewährleisten", heißt es in dem

Entwurf, der der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Dienstagausgabe) vorliegt. Deutschland schließe sich damit "21

Mitgliedstaaten der Europäischen Union an, die in ihrem nationalen

Recht ein Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen

Humanarzneien verankert haben", heißt es im Gesetzentwurf weiter. Der

Gesetzentwurf wurde am Montag an die Fraktionen der großen Koalition

und ans Kanzleramt verschickt. Nach der Entscheidung des Europäischen

Gerichtshofs bestehe "noch in dieser Legislaturperiode

Handlungsbedarf", heißt es in einem Begleitschreiben Gröhes, das der

Zeitung vorliegt. Der Versand von Tierarzneimitteln und auch die

Zustellung von Arzneimitteln durch Apothekenpersonal sollen erlaubt

bleiben.



KONTEXT:



Mit seinem Gesetzentwurf reagiert der Minister auf ein Urteil des

Europäischen Gerichtshofs. Der EuGH hatte es den

Versandhandelsapotheken im Ausland zugesprochen, ihren Kunden

Preisnachlässe auch auf rezeptpflichtige Medikamente zu gewähren.

Damit kippte der Europäische Gerichtshof eine deutsche Regelung,

wonach die Preisbindung rezeptpflichtiger Medikamente auch für den

Versandhandel aus dem Ausland gilt. Die Apotheker hierzulande

fürchten, dass infolge des Urteils immer mehr, insbesondere chronisch

Kranke, ihre Arzneien im Ausland bestellen und damit eine lukrative

Einnahmequelle für sie versiegt. Gröhe steht auf Seiten der deutschen

Apotheker. Durch die Preisnachlässe der Versandhändler aus dem

europäischen Ausland sieht er die Apotheker im Nachteil und damit



ihre Existenz bedroht.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.12.2016 - 18:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1435414

Anzahl Zeichen: 2385

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 90 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung