Straubinger Tagblatt: Sicherheit in der Silvesternacht: Köln wird zur Festung

(ots) - Die Verantwortlich haben eben abzuwägen. Und in

diesem Jahr geben sie der Sicherheit zu Recht absoluten Vorrang. Die

Folge könnte sein, dass die Vertreter der Staatsmacht und die

Politiker sich gegenseitig auf die Füße treten, feiernde Bürger die

Domplatte und die anderen Brennpunkte des vergangenen Jahres lieber

meiden. Das wäre bedauerlich. Dennoch haben Stadt und Land keine

andere Wahl. Sie müssen ein Zeichen setzen. Es ist bedauerlich, dass

es überhaupt so weit kommen musste. Wären nicht so schwere Fehler

gemacht worden, die auch nach einem Jahr nicht ganz völlig

aufgearbeitet sind, müsste in diesem Jahr nicht so massiv aufgerüstet

werden.







Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421 940 0

schneider.g(at)straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Straubinger Tagblatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.12.2016 - 18:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1435415

Anzahl Zeichen: 1025

Kontakt-Informationen:

Firma: Straubinger Tagblatt

Stadt: Straubing





Diese Pressemitteilung wurde bisher 88 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung