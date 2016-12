Mitteldeutsche Zeitung: zu Kirche und Rüstung

(ots) - Nicht nur unter ethischen, sondern auch unter rein

logischen Gesichtspunkten ist klar: Einerseits in Sonntagsreden immer

davon zu sprechen, die Ursachen von Fluchtbewegungen müssten bekämpft

werden, andererseits aber die Woche über Rüstungsexporte in

Krisenregionen zuzulassen, passt nicht zusammen. Auch wenn es dabei

um Arbeitsplätze geht, sind solche Geschäfte für Deutschland

ökonomisch nicht sinnvoll. Flucht bedeutet furchtbares Leid für die

Betroffenen - und mindestens in den ersten Jahren hohe Kosten für die

Gesellschaft, die diese Menschen aufnimmt. Wenn also die Sache

eigentlich klar ist, warum hat sich, trotz einiger Fortschritte,

nichts Grundlegendes geändert? Weil Worte nicht reichen.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.12.2016 - 18:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1435421

Anzahl Zeichen: 995

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 63 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung