Straubinger Tagblatt: Trump brüskiert China: Weltpolitik aus dem Bauch heraus

(ots) - Dass Donald Trump sich nicht täglich von seinen

Geheimdiensten ins Bild setzen lassen will, ist beunruhigend. In

gefährlichen Zeiten droht ein Großkonflikt zwischen dem Präsidenten

und seinem Sicherheitsapparat, dessen Erkenntnisse über eine

russische Einmischung in den Wahlkampf ihm gar nicht in den Kram

passen. Dabei würde es gerade Trump nicht schaden, sich anzuhören,

was seine Schlapphüte zu sagen haben. Zumal er sich mit vielen

Persönlichkeiten umgibt, die ebenfalls als Quereinsteiger in die

Politik kommen.







