Schwäbische Zeitung: Mahnung zur rechten Zeit - Leitartikel zu Rüstungsexporten

(ots) - Sigmar Gabriel hat mit einem Versprechen sein

Amt als Bundeswirtschaftsminister angetreten: Er wollte

Rüstungsexporte restriktiver gestalten und die Genehmigung

transparenter handhaben. Daraus ist nicht viel geworden, finden die

beiden großen Kirchen in Deutschland. Schriller als sonst warnen sie

vor steigenden Rüstungsexporten, und sie tun dies zu Recht. Wenn

deutsche Waffen, die die Bundeswehr kurdischen Peschmerga als

Ausrüstungshilfe in deren Kampf gegen den IS überlässt, später auf

dem Schwarzmarkt gehandelt werden, läuft etwas gründlich falsch. Wenn

Saudi-Arabien oder Katar, beide keine Hüter der Menschenrechte, beste

Geschäftspartner deutscher Rüstungschmieden sind, kann es dann einen

anderen Schluss geben, als die Richtlinien zu verschärfen?



Waffenexporte nur noch innerhalb der Nato, der EU oder

vergleichbare Länder zu erlauben, ist sinnvoll. Wie schwierig jedoch

die Umsetzung ist, zeigt sich schnell. Zwei Beispiele: Wenn deutsche

Konzerne Artilleriezünder und Teile für Kampfflugzeuge an

französische Firmen liefern, die ihrerseits diese Teile weiter

verarbeiten und dann als fertiges Waffensystem nach Saudi-Arabien

exportieren, was dann? Wenn die Türkei zwar Nato-Mitglied ist, aber

seit dem Putsch alles andere als ein demokratisch regiertes Land, was

tun? Dürfen deutsche Waffen in ein Land mit bürgerkriegsähnlichen

Zuständen geliefert werden?



Drohende Schlupflöcher und schwierige Entscheidungen dürfen jedoch

nicht billige Ausreden sein, neue schärfere Gesetze zu beschließen.

Und es reicht auch nicht, Kirchen zur Weißbuch-Beteiligung

einzuladen, ohne dann ihre Anregungen aufzunehmen. Bei dem Anliegen,

weniger Rüstungsexporte zu haben, geht es um das Bohren dicker

Bretter. Und auch, wenn es die gute Botschaft gibt, dass die

Lieferungen von Kleinwaffen zurückgegangen sind, ist alles in allem



von Gabriels Ankündigungen, den Waffenhandel einzuschränken, nicht

viel geblieben außer einem, wie es die Grüne Agnieszka Brugger nennt,

"friedenspolitischem Armutszeugnis".







Pressekontakt:

Schwäbische Zeitung

Redaktion

Telefon: 0751/2955 1500

redaktion(at)schwaebische-zeitung.de



Original-Content von: Schw?bische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Schwäbische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 12.12.2016 - 19:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1435427

Anzahl Zeichen: 2487

Kontakt-Informationen:

Firma: Schwäbische Zeitung

Stadt: Ravensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 132 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung