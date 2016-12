BERLINER MORGENPOST: Politik mit Halbwahrheiten / Kommentar von Regina Köhler zum Berliner Abitur

(ots) - In Berlin haben im Jahr 2014 lediglich 1,63 Prozent

der Abiturienten ein 1,0-Abiturzeugnis hingelegt. In Bayern waren es

dagegen 1,8 Prozent, in Brandenburg 2,25 Prozent, in Thüringen sogar

2,79 Prozent. Und, was ebenso aussagekräftig ist: Der Berliner

Abiturdurchschnitt liegt seit Jahren bei 2,4 und damit im

bundesweiten Durchschnitt. Es sind also populistische Halbwahrheiten,

mit denen der Chef des Deutschen Lehrerverbandes, Josef Kraus, durch

verschiedene Medien zieht und Politik machen will. Dabei müsste er

als gebildeter Mensch doch wissen, dass Halbwahrheiten nicht wahrer

werden, wenn man sie beständig wiederholt.



Der vollständige Kommentar unter: morgenpost.de/208963917







