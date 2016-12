Die Auferstehung für Ihr Haar - Neogenic Haar Erweckungs Kur.

Weihnachten und Auferstehung passen ja ganz gut zusammen, hier geht es aber eher um eine "Wiederbelebung" für den natürlichen Kopfschmuck - unsere Haare, die bei manchen "Ausfallerscheinungen" zeigen.

Neogenic Haar Kur

(firmenpresse) - Viele Menschen leiden unter Haarausfall. Schon für manche Männer ist es problematisch. Allerdings können sie sich immer noch, wenn keine Mittel helfen, sich die Haare abrasieren. Tritt Haarausfall bei Frauen auf, kann es sie echt in die Krise stürzen.



Solange beim Kämmen täglich nur einige Haare im Kamm oder der Bürste sind, ist alles normal, denn die alten Haare fallen nach einiger Zeit aus und neue wachen nach. Wenn mehr als 100 Haare täglich ausfallen und keine neuen Haare nachwachsen, wird es problematisch. Das Haar wird dünner und oft ist auch die Kopfhaut zu sehen. Oft wird mit Hausmitteln versucht, ein schnelleres Haarwachstum anzuregen, später vielleicht ein Arzt aufgesucht oder in der Apotheke frei verkäufliche Mittel gegen Haarausfall und ein schnelleres Haarwachstum gekauft.



Was hilft bei Haarausfall?



Ein recht bekanntes Hausmittel ist eine Kopfmassage, während der Haaröl einmassiert wird. Die Massage ist zwar recht angenehm und das Öl ist für die Kopfhaut gut, aber es wird kein schnelleres Haarwachstum angeregt. Zum einen müsste die Massage über mehrere Monate 24 Stunden täglich durchgeführt werden, zum anderen gelangt das Öl nicht bis an die Haarwurzeln.



Wirkungsvoller kann eine 6-wöchige Kur mit Panthenol-Tabletten sein, bei der täglich 3 Tabletten eingenommen werden. Zusätzlich kann 2 mal in der Woche Panthenol-Spray vor dem Schlafengehen aufgetragen werden. Panthenol ist eigentlich entzündungshemmend, hat aber die "Nebenwirkung", dass es für schnelleres Haarwachstum sorgt und den Haarwuchs anregt. Es gibt allerdings auch noch deutlich wirksamere Mittel. Seit einiger Zeit ist auch Neogenic von VICHY in der Apotheke erhältlich.



Was ist Neogenic?



Neogenic wurde speziell für Frauen und Männer mit schütterem Haar entwickelt. Es enthält das Molekül "Stemoxydine". Diese wirkt auf das Follikel-Stammzell-Milieu. Es sorgt für ein optimales Funktionieren dieser Zellen. Durch Neogenic wird das Haar aus seiner Schlafphase wieder aufgeweckt und zu es sorgt für ein schnelleres Haarwachstum. Das zeigt sich nicht nur an der Haarlänge, sondern auch daran, dass das schüttere Haar wieder dichter wird. Schon nach 90 Tagen zeigten sich sichtbare Erfolge, dass haben wissenschaftliche Tests ergeben.





Neogenic ist auch für empfindliche Kopfhaut geeignet, es fettet und klebt nicht. Angeboten wird Neogenic als Kur für 3 Monate, mit dem schönen Namen "Neogenic Haar-Erweckungskur".. Täglich wird eine Patrone in den Applikator eingelegt und das Mittel Scheitel für Scheitel auf die Kopfhaut aufgetragen. Es wird anschließend nicht ausgespült. Bei Bedarf kann die Kur wiederholt werden, in vielen Fällen zeigen sich aber schon nach einer Anwendung deutlich sichtbare Erfolge.









http://www.schnelleres-haarwachstum.de/



Beatrice Hassa hat aus Ihrer Affinität zum Internet und aus Ihrem Sinn für Schönheit und Ihrer Freude für Dekoration einen Beruf gemacht, sie ist sowohl Internet Beraterin in dem sie anderen dabei hilft, nebenbei Geld zu verdienen als auch Partylite© Beraterin geworden und hilft so ihren Kunden, schöner und besser zu leben. Die gleiche Motivation hat sie auch zu ihrem neuesten Projekt bewogen, Menschen zu helfen, die unter Haarausfall leiden.



Hassa Internet Service - Schnelleres Haarwachstum

Thomas-Müntzer-Str. 7, 08115 Lichtentanne

