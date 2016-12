Lausitzer Rundschau: Konzept für mehr Sicherheit und Schutz zu Silvester / Nicht nur in Köln

(ots) - Das neue Sicherheitskonzept für Silvester in Köln

belegt zwei Dinge: Zum einen wird noch einmal deutlich, wie sehr die

Behörden und die Polizei im vergangenen Jahr die Situation und die

Gefahren am Kölner Hauptbahnhof unterschätzt haben. Meist

nordafrikanische Täter konnten dort machen, was sie wollten. Viele

Frauen haben das traumatische Erlebnis eines sexuellen Übergriffes

bis heute nicht verarbeitet. Zum anderen wird aber auch klar, dass

man in der Domstadt wenigstens hinzugelernt hat. Anderswo in

Deutschland hoffentlich auch.



Zehnmal so viele Polizisten wie noch vor einem Jahr, mehr

Videoüberwachung, eine Schutzzone und ein Böllerverbot, das ist der

richtige Weg, um konkret für mehr Sicherheit zu sorgen und damit

zugleich das Sicherheitsgefühl der Menschen insgesamt zu erhöhen.

Köln steht zwar immer noch für das große Versagen vieler Akteure in

der Silvesternacht - übrigens auch der Politik und der Medien, was

den späteren Umgang mit dem Ereignis angeht. Aber in jeder anderen

deutschen Großstadt muss man sich genauso wappnen für das, was kommen

könnte. Denn Übergriffe hat es auch in Hamburg und weiteren Städten

gegeben. Alle Kommunen sind daher gut beraten, ihr eigenes

Sicherheitskonzept für Silvester zu überprüfen. Und wenn es keins

geben sollte, dann wird es höchste Zeit dafür.



Freilich gilt es, über den Tag hinaus den Schutz der Menschen zu

verbessern. Die Herausforderungen für die Polizei sind größer

geworden - und das eben nicht nur zu Silvester, und das nicht nur

wegen der Flüchtlinge. In vielen Städten gibt es inzwischen Gegenden,

aus denen sich die Beamten weitgehend zurückgezogen haben. Orte, von

denen man weiß, dass man sich dort besser nicht alleine blicken

lassen sollte. Schon gar nicht in der Dunkelheit. Die

gesellschaftliche Verrohung hat zugenommen, auch die

Selbstverständlichkeit, mit der Straftaten verübt und schwerste



Verletzungen ungerührt in Kauf genommen werden. Das hat sich zuletzt

auf erschütternde Weise in Berlin gezeigt, als ein Mann eine arglose

Frau mit einem Fußtritt die U-Bahn-Treppe hinunter stieß. Das

allgemeine Sicherheitsgefühl hat sich seitdem in der Hauptstadt

rapide verschlechtert.



Umso wichtiger ist es, dass die Bürger die Gewissheit bekommen,

dass der Staat bei der Strafverfolgung durchgreift, und, wenn die

Täter dingfest gemacht worden sind, sie auch hart bestraft werden.

Von den Kölner Angreifern ist bis heute jedenfalls fast keiner

verurteilt worden. Das muss man nicht verstehen. Genauso wenig, warum

mehrfach straffällig gewordene Zuwanderer dann nicht auch zügiger

abgeschoben werden.



Auf vielen Großveranstaltungen ist die Polizei heute freilich

präsenter, sexuelle Übergriffe werden konsequenter geahndet. Die

Sensibilisierung dafür ist da. Die Hoffnung ist, dass sie über die

nächste Silvesternacht hinaus anhält.







