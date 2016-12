Rheinische Post: Kommentar /

Ausbau der Kita-Plätze mit Bedacht angehen

= Von Markus Plüm

(ots) - Die Zahlen des Statistischen Bundesamtes zur

Tagesbetreuung unter Dreijähriger zeichnen für Nordrhein-Westfalen

ein düsteres Bild, lassen aufgrund der speziellen Berechnungsmethode

aber nur bedingt belastbare Aussagen über den eigentlichen Umfang des

nordrhein-westfälischen Platzangebots zu. Dies wird am Beispiel

Duisburg deutlich: Wenn 4000 Betreuungsplätze zur Verfügung stehen,

aber nur rund 2400 genutzt werden, darf man der Kommune daraus keinen

Strick drehen. Das Angebot ist vorhanden, einzig die Nachfrage fehlt.

Die 2010 beschlossenen Maßnahmen der Landesregierung beginnen jetzt

erste Früchte zu tragen, NRW holt inzwischen mit großen Schritten

auf. Und gerade deshalb ist es notwendig, den weiteren Ausbau der

U3-Betreuung mit Bedacht anzugehen. Dort, wo Bedarf besteht und freie

Plätze Mangelware sind, müssen die Anstrengungen intensiviert werden.

Die aktuell wieder steigenden Geburtenzahlen werden in den kommenden

Jahren zu einer höheren Nachfrage nach Betreuungsplätzen führen.

Dementsprechend sind weitere Kapazitäten in den Kindertagesstätten

unverzichtbar - ebenso wie Investitionen in die Ausbildung neuen

Fachpersonals.



