Rheinische Post: Kommentar /

Gröhes Weg ist falsch

= Von Antje Höning

(ots) - Regierungen kommen und gehen, doch die

Privilegien der Apotheken bleiben bestehen - auch unter

Gesundheitsminister Gröhe. Kaum hat der Europäische Gerichtshof die

Preisbindung für rezeptpflichtige Arzneien gekippt, so dass

ausländische Versandapotheken Patienten die Zuzahlung erlassen

können, eilt Gröhe herbei und will den Versandhandel ganz verbieten.

Das ist zum Nachteil der chronisch Kranken, die Medikamente im

Ausland günstiger erhalten können. Das ist zum Nachteil des

Wettbewerbs. Dabei könnte Deutschland Wettbewerb gut gebrauchen: Wir

leisten uns 25 Apotheken je 100.000 Einwohner, während Österreich mit

16 und Dänemark gar mit sechs auskommt. In einem hat Gröhe recht: Die

Versorgung auf dem Land muss gesichert bleiben. Die Richter betonen,

dass das Ende der Preisbindung hierzu Chancen bietet: Nun könnten

Apotheker auf dem Land, die mehr Nachtdienste leisten müssen, höhere

Preise nehmen. Doch statt dies zu ermöglichen, schaltet Gröhe die

Konkurrenz aus. Der teuerste Gesundheitsminister aller Zeiten macht

seinem "Titel" neue Ehre.



