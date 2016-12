1. Single "The Fire Is Yours" von Max Kofflers neuem Album GAMES

Erschienen am 12. Dezember 2016

the fire is yours max koffler cover

(firmenpresse) - GAMES – so lautet der Titel des neuen Albums von Max Koffler, das Anfang des Jahres 2017 erscheinen wird. Es enthält 14 Songs und besticht auf Anhieb durch seine große musikalische Vielfalt. Die erste Singleauskopplung ist nun über iTunes veröffentlicht: THE FIRE IS YOURS.



THE FIRE IS YOURS ist ein ungewöhnlicher Song. Wer in musikalischen Schubladen denkt, muss eine neue Schublade aufmachen. Denn diese Musik lässt sich keinem bestimmten Genre zuordnen - Rock, Pop und Elektro zugleich und darüber hinaus.



Es ist die Andersartigkeit von THE FIRE IS YOURS, die fasziniert. Schon beim ersten Hören brennt sich der Song ins Ohr ein, der mit seinem tranceartigen Rhythmus und seiner eingängigen, fast monotonen Gitarrenführung etwas an die psychedelische Musik der 70er Jahre erinnert. Die Sparsamkeit des musikalischen Arrangements trägt wesentlich zu dieser Wirkung bei. Lautstärke, Tempo und Rhythmus sind zunächst gleichbleibend, erst gegen Ende kommt ein hämmernder, jeden Taktschlag verdoppelnder Bass dazu, der die Intensität des Songs noch einmal steigert. Mit seiner klaren, eindringlichen, manchmal etwas rau klingenden Stimme trägt Max Koffler dazu eine Melodie vor, welche unmittelbar aus dem Songtext hervorgegangen zu sein scheint. So bildet etwa die Melodieführung im Refrain the fire is yours das Auflodern des Feuers nach, was hierdurch für den Hörer beinahe physisch spürbar wird.



Wie den gesamten instrumentalen Teil hat Max Koffler auch den Videoclip zu THE FIRE IS YOURS in Eigenarbeit erstellt. Daher sehen wir ihn auch gleich vierfach auftreten: als Sänger und an den drei Instrumenten Gitarre, Keyboard und Schlagzeug, manchmal sogar fünffach, wenn er sich selbst als zweiter Sänger oder zweiter Gitarrist begleitet. Diese originelle Idee entbehrt nicht einer gewissen (beabsichtigten) Komik und macht das Video allein deshalb unbedingt sehenswert.



Gemischt wurde der Song – wie übrigens das ganze Album – von Jimmy Douglass, dem vierfachen Grammy-Gewinner, der in seinen Magic Mix Studios in Miami schon so manchen Songs namhafter Künstler den richtigen Schliff verpasst hat. Bei THE FIRE IS YOURS bestand der Schliff darin, bestehende „Unebenheiten“ gerade nicht herauszufiltern, sondern sie an den richtigen Stellen zur Geltung zu bringen. Entstanden ist so kein hochglanzpolierter Mainstream-Song, sondern ein Edelstein mit Ecken und Kanten, der sich genau deshalb beim Hörer festsetzt.





http://www.maxkoffler.com



sonsounds music

Frische Musik aus Berlin

Label, Produktionsfirma, Musikverlag



c/o galerie son

mauerstr. 80

10117 berlin

