Michael Nagorski startet ein letztes Projekt was überall läuft anderfalls warten 50Jahre Sozialamt

(firmenpresse) - Sollten die Hacker und anderen punkt punkt nicht loslassen was niemanden Interessiert und das 15.000€ Indien Community Portal zerstört wird wartet auf Michel Nagorski das Sozialamt und die anderen werden Bluten müssen. Denn er hat das Gefühl die wollen das so. Dann wird alles Gratis laufen. Wie der Domainname schon sagt hat Michael Nagorski aus Rastatt die Portale FwieFrau.de für Real Sex und SwieSex.de für Sextelefonline die Musik Homepage für Wiederverkäufer Raverdeejay.de mit einem Schnäppchen Shop und für Selbständige die UwieUnternehmensberatung.de und ob das jemanden interessiert über 2000€ am Tag damals. Jetzt ist das letzte Geld Rausgepumpt. Und die Story und die Lebensgeschichte muss man von Michael kennen denn so sind 4Millionen schnell weg durch Einfluss. Die Dating Community wird sich auf Dongi.de und Dongi.Community befinden. Das Script was die Jahre für 30.000€ Programmiert wurde wird auch in Ebay für 35€ verkauft ja man kann noch etwas Geld verdienen und sogar 6Milliarden Mitglieder finden und es gibt 4Designs. Die Gebühren bei Erotinus.de werden jetzt nebenbei 3€ pro Jahr kosten anstatt 30€ für 3Monate. Jetzt ist die letzte Chance und der Umzug in andere Wohnung steht kurz bevor. Zum Schluss meint Michael Googelt mal unter freie Betäubungsmittel und man wird für dumm verkauft so entsteht Einbrüche nachts durch ein spray das passiert und man möchte dagegen nichts machen also Michael hat die schnauze voll von allem möchte nur noch 50Jahre Sozialamt und neue Wohnung und verzichtet auch die Aktien Bullen. Möchtest du Probleme weist du wohin du gehen must ist sein motto. Aber viele haben keine Ahnung wie von Unternehmensberatung.





http://www.UwieUnternehmensberatung.de



Dongi.de

Datum: 13.12.2016

Dongi.de

Michael Nagorski

Rastatt



13.12.2016



