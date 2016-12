Jahresbilanz der Pressefreiheit 2016:

Weltweit mindestens 348 Journalisten in Haft und 52 entführt / Massiver Anstieg von Inhaftierungen in der Türkei

(ots) - Die Repressionswelle seit dem Putschversuch in der

Türkei hat die Zahl der weltweit inhaftierten Journalisten in diesem

Jahr deutlich in die Höhe getrieben. Das geht aus dem heute

veröffentlichten ersten Teil der Jahresbilanz der Pressefreiheit von

Reporter ohne Grenzen (ROG) hervor

(www.reporter-ohne-grenzen.de/jahresbilanz).



Weltweit sitzen derzeit mindestens 348 Medienschaffende wegen

ihrer Arbeit im Gefängnis, sechs Prozent mehr als vor einem Jahr -

die meisten von ihnen in der Türkei, in China, Syrien, Ägypten oder

dem Iran. Darunter sind neben 187 professionellen Journalisten auch

146 Blogger und Bürgerjournalisten sowie 15 sonstige

Medienmitarbeiter. Entführt sind weltweit derzeit 52 Medienschaffende

- und zwar ausnahmslos in Syrien, im Jemen oder im Irak. 21 von ihnen

befinden sich in der Gewalt der Dschihadistenmiliz "Islamischer

Staat".



"Die Hexenjagd gegen Journalisten in der Türkei sprengt alle

bekannten Dimensionen", sagte ROG-Vorstandssprecherin Britta Hilpert.

"Dass die Türkei, die ja immer noch EU-Beitrittskandidat ist, in

einer Reihe mit notorischen Feinden der Pressefreiheit wie den

Regimen in China, Syrien und dem Iran findet, ist bezeichnend für das

drastische Vorgehen der türkischen Behörden gegen die Pressefreiheit.

Die hohe Zahl entführter Journalisten in Syrien, dem Irak und dem

Jemen zeigt einmal mehr, dass die unabhängige Berichterstattung stets

zu den ersten Opfern eines Krieges gehört."



Den zweiten Teil der Jahresbilanz der Pressefreiheit mit den

Zahlen getöteter Journalisten sowie den gefährlichsten Regionen für

Reporter veröffentlicht Reporter ohne Grenzen am 19. Dezember.



MEHR ALS 100 JOURNALISTEN IN DER TÜRKEI IM GEFÄNGNIS



Allein in den Gefängnissen der Türkei sitzen derzeit weit über 100

Journalisten. Bei 41 von ihnen ist nach sorgfältiger Prüfung durch



ROG ein Zusammenhang der Haft mit ihrer journalistischen Tätigkeit

eindeutig. Bei Dutzenden weiteren ist er nicht auszuschließen, hat

sich bislang aber nicht mit Sicherheit feststellen lassen. Denn oft

erfahren selbst die Verhafteten und ihre Anwälte über längere Zeit

nicht, was genau die Justiz ihnen zur Last legt.



Daneben ist China das Land weltweit mit den meisten

Medienschaffenden, die wegen ihrer Arbeit im Gefängnis sitzen.

Derzeit sind es mindestens 103, darunter 81 Blogger und

Bürgerjournalisten. In Ägypten sind mindestens 27 Journalisten wegen

ihrer Arbeit in Haft: Das Regime von Präsident Abdelfattah al-Sisi

geht gnadenlos gegen jeden vor, der - oft auf sehr zweifelhafter

Grundlage -verdächtigt wird, in Kontakt zur Muslimbruderschaft zu

stehen.



In Syrien sitzen mindestens 28 Journalisten, Bürgerjournalisten

und Medienmitarbeiter wegen ihrer Arbeit in den Gefängnissen des

Regimes von Präsident Baschar al-Assad. Auch ihre Kollegen im Iran

werden ausspioniert, verfolgt, verhört und unter oft erbärmlichen

Haftbedingungen eingesperrt: Mindestens 24 sitzen dort wegen ihrer

Tätigkeit im Gefängnis.



ALLEIN IN MOSSUL ZEHN MEDIENSCHAFFENDE ENTFÜHRT



Allein in der irakischen Millionenstadt Mossul halten IS-Kämpfer

seit fast zwei Jahren zehn Journalisten und Medienmitarbeiter in

ihrer Gewalt. Mindestens 15 weitere sind Geiseln der Huthi-Rebellen

im Jemen, die meisten von ihnen seit mehr als einem Jahr. Die weitaus

meisten (89 Prozent) der Entführten kommen aus den jeweiligen Ländern

selbst. Darunter sind viele freie Journalisten, die gegen geringe

Bezahlung große Risiken bei der Berichterstattung auf sich nehmen.



Ein Journalist 2016 verschwunden: Von Jean Bigirimana fehlt jede

Spur, seit er Ende Juli in Burundi in Gewahrsam von

Geheimdienstbeamten gesehen wurde.



Um die Verantwortlichen für solche Verbrechen endlich zur

Rechenschaft zu ziehen und den verheerenden Kreislauf der

Straflosigkeit zu durchbrechen, wirbt Reporter ohne Grenzen bei den

Vereinten Nationen intensiv für die Einsetzung eines

UN-Sonderbeauftragten für den Schutz von Journalisten. Dieser sollte

die Bemühungen der verschiedenen UN-Institutionen zum Schutz von

Journalisten koordinieren, die bestehende völkerrechtliche

Vorschriften durchsetzen und auf diese Weise die Zahl von Übergriffen

und Gewaltakten gegen Journalisten endlich wirksam verringern.



Schon jetzt gibt es zwar eine ganze Reihe von UN-Resolutionen für

einen besseren Schutz für Journalisten vor allem in Konfliktgebieten;

sie hatten aber bislang kaum konkrete Auswirkungen auf die Lage der

Betroffenen.



WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:



- Mehr zur Jahresbilanz der Pressefreiheit:

www.reporter-ohne-grenzen.de/jahresbilanz

- Sicherheitsleitfaden für Journalisten (PDF, Englisch):

http://t1p.de/ai7o

- Mehr zum Kampf gegen Straflosigkeit:

www.reporter-ohne-grenzen.de/themen/straflosigkeit



REDAKTIONELLE HINWEISE:



Den zweiten Teil unserer Jahresbilanz der Pressefreiheit

veröffentlichen wir am Montag, 19. Dezember 2016. Er dokumentiert,

wie viele Journalisten 2016 bei ihrer Arbeit getötet wurden und

welche Regionen für Medienschaffende weltweit am gefährlichsten sind.

Für Redaktionen verschicken wir ihn vorab am Sonntagnachmittag, 18.

Dezember, mit Sperrfrist Montag 06:00 Uhr; für die Montagsausgaben

von Zeitungen sind die Informationen frei zur Verwendung.







Pressekontakt:

Reporter ohne Grenzen

Ulrike Gruska / Christoph Dreyer / Anne Renzenbrink

presse(at)reporter-ohne-grenzen.de

www.reporter-ohne-grenzen.de/presse

T: +49 (0)30 609 895 33-55

F: +49 (0)30 202 15 10-29



Original-Content von: Reporter ohne Grenzen e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Reporter ohne Grenzen e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.12.2016 - 06:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1435470

Anzahl Zeichen: 6289

Kontakt-Informationen:

Firma: Reporter ohne Grenzen e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 127 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung