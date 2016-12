Ein Netzwerk für die Qualität - Die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der Finanzberatung mbH (QIDF) wird Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) (FOTO)

Die Qualität im Bereich der Bankberatung nachhaltig zu steigern,

ist das Ziel der QIDF. Die Gesellschaft hat bereits zahlreiche

Konzepte und Strategieansätze entwickelt, um die Prozesse in Banken

zum Wohle der Endkunden zu optimieren.



"Bei allem was wir tun, haben wir einen hohen Qualitätsanspruch an

uns selbst und an alle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Daher

freuen wir uns sehr, künftig in einem Netzwerk von anderen

qualitätsbewussten Dienstleistern dabei sein zu dürfen", freut sich

Kai Fürderer, Geschäftsführer der QIDF über dieses neue Netzwerk zum

Thema Qualitätsmanagement (QM).



Die DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität) bildet ein Netzwerk

von branchenübergreifenden und innovativen Unternehmen, die gemeinsam

für ein Qualitätsleitbild in Deutschland stehen.



Markus Gauder, Geschäftsführer der QIDF ergänzt: "Wir fordern

nicht nur Qualität von unseren Kunden, sondern messen uns selbst

jeden Tag aufs Neue an allgemeingültigen Qualitätsstandards. Daher

ist es besonders spannend, im Rahmen dieses Netzwerks, auch andere

Partner kennenzulernen, die sich, wie wir, das Thema "Qualität" auf

ihre Fahnen geschrieben haben."



Über die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung in der

Finanzberatung (QIDF):



Die Gesellschaft für Qualitätsentwicklung (QIDF)

(www.qualitaet-in-der-finanzberatung.de) ist eine unabhängige

Unternehmensberatung in der Finanzdienstleistungsbranche, welche sich

auf die Beratungsqualität fokussiert und dabei am DIN-Regelwerk

(aktuell der DIN SPEC 77222) orientiert. QIDF besteht aus drei

Abteilungen: QIDF-Analyse, QIDF-Konzeption und QIDF-Training.







