Organisierte Schwarzarbeit -

27 Millionen Euro an Sozialabgaben und Steuern hinterzogen (FOTO)

(ots) -

Mit der Verurteilung von 6 Männern zu mehrjährigen Haftstrafen

wegen Steuerhinterziehung, Vorenthaltens von Arbeitsentgelt und

Urkundenfälschung endete am 12.12.2016 vor dem Landgericht Darmstadt

ein umfangreiches Strafverfahren. Das Gericht sah es als erwiesen an,

dass die Männer ein Geflecht von Scheinfirmen aufbauten, um

So¬zial¬ver-sicherungsbeiträge und Steuern zu hinterziehen. Im

Oktober 2015 hatten im Auftrag der Staatsanwaltschaften Darmstadt und

Frankfurt/Main mehr als 1.200 Einsatzkräfte von Zoll und Polizei 170

Objekte in sieben Bundesländern durchsucht und dabei sechs Männer

verhaftet. Die Männer hatten über Jahre hinweg ein Netz von

Unternehmen aufgebaut hat, mit dessen Hilfe sie Arbeitnehmer im

Bereich Cargo und Gepäckabwicklung an Großunternehmen vornehmlich am

Frankfurter Flughafen verliehen haben. Den Großunternehmen war

ordnungsgemäße Beschäftigung vorgetäuscht worden, tatsächlich seien

die Arbeitnehmer gar nicht oder unzureichend bei der

Sozialversicherung angemeldet Die Bezahlung sei durch "gewaschenes

Geld" geleistet worden, indem sich die Unternehmen des Netzwerks

untereinander Scheinrechnungen ausgestellt hätten, denen jedoch keine

Leistung gegenübergestanden haben soll. Nach den Durchsuchungen im

Oktober vergangenen Jahres mussten durch das Hauptzollamt Frankfurt

am Main, die Steuerfahndungsstelle Frankfurt am Main, Darmstadt und

Wiesbaden fast 1.300 Asservate und mehr als 43Terabyte elektronische

Daten ausgewertet werden.



So konnte nachgewiesen werden, dass die 6 Männer nicht nur 18,9

Millionen Euro an Sozialversicherungsbeiträgen hinterzogen haben,

sondern auch fast 9 Millionen Euro Lohn und Umsatzsteuer. Der Umfang

des durch die Täter verursachten Schadens und die hohe kriminelle

Energie, die die Männer bei der Tatbegehung an den Tag legten, waren

maßgebend für die Entscheidung des Landgerichtes Darmstadt, dass den



55 jährigen Haupttäter zu einer Haftstrafe von 6 Jahren und 3 Monaten

Jahren verurteilte. Seine 27 und 28 Jahre alten Mittäter wurden zu

Haftstrafen zwischen 3 und 4 Jahren verurteilt. Gegen 2 weitere

Mittäter wurden von 2 Jahren sowie einem Jahr und 6 Monaten zur

Bewährung ausgesetzt. Strafmildernd wirkten sich die geständigen

Einlassungen im Laufe der Ermittlungen aus. Das im Oktober

beschlagnahmte Bargeld, Luxusautos und -uhren mit einem Wert von mehr

als 2,5 Millionen Euro wurden zur Sicherung der Abgaben eingezogen.

Gegen das Urteil kann noch Revision eingelegt werden.



Aufgrund der Ermittlungen gegen diese Tätergruppe wurden

bundesweit Ermittlungen wegen des Verdachts des Vorenthaltens und

Veruntreuens von Arbeitsentgelt (§ 266a (1) (2) StGB und

Steuerhinterziehung (§ 370 AO) gegen weitere Personen eingeleitet,

die in Verbindung zu diesem Tatkomplex stehen. "Die Verfolgung von

organisierten Formen der Schwarzarbeit, die hohe finanzielle Schäden

bei den Sozialkassen verursacht, steht immer stärker im Blickpunkt

der Finanzkontrolle Schwarzarbeit ", so Dr. Armin Rolfink

(Direktionspräsident Finanzkontrolle Schwarzarbeit). "Die Bekämpfung

erfolgt im engen Zusammenwirken der Finanzkontrolle Schwarzarbeit,

der Steuerfahndung und der Polizei.







