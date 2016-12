Newforma erweitert Vorstand

Rainer Gawlick wird ab sofort bei der Weiterentwicklung des Software-Anbieters mitwirken

(firmenpresse) - München, 13. Dezember 2016 — Newforma, ein Anbieter von intuitiver Project Information Management (PIM)-Software, erweitert mit Rainer Gawlick, einem erfahrenen Vertriebs- und Marketingleiter, seinen Vorstand.

“Newforma ist stolz, eine Persönlichkeit wie Rainer Gawlick in den Vorstand aufzunehmen, da wir stetig wachsen und dabei sind unsere Führung in der Bauindustrie weiter zu festigen“, erläutert Ian Howell, CEO bei Newforma. „Wir sind davon überzeugt, dass die Erfahrung von Rainer Gawlick in Vertrieb und Marketing, sowie seine Kenntnisse in Softwaretechnologie und internationalen Märkten eine große Bereicherung für unser Unternehmen sind.“

Rainer Gawlick bringt seine Expertise aus 25 Jahren Erfahrung im operativen Geschäft, als Vorstandsmitglied und Managementberater bei Newforma ein. Er hatte bereits leitende Funktionen im Vertrieb und Marketing bei privaten und öffentlichen Technologieunternehmen, unter anderem AspenTech, Lightship Telecom, SolidWorks, Sophos, und Intralinks, inne. Zuletzt fungierte Gawlick als Präsident von Perfecto Mobile, dem führenden Anbieter einer cloudbasierten Plattform für das Testen, Automatisieren und Überwachen mobiler Anwendungen für Unternehmen.

Neben seiner Tätigkeit bei Newforma unterstützt er den Vorstand von Protolabs, dem weltweit schnellsten Spritzgussdienst und CNC-Fräsdienst. Dort hat er den Vorsitz des Vergütungsausschusses inne und hilft die Effizienz und Weiterentwicklung der Marketing- und Vertriebspositionen im Unternehmen auszubauen. Nach seinem Ph. D. Abschluss in Computer Science bei der MIT, begann Rainer Gawlick seine Karriere bei McKinsey & Company.

“Newforma hat sich seit mehr als zehn Jahren als vertrauens- und wertvoller Partner für weltweite Unternehmen in der Bauindustrie erwiesen“, so Gawlick. “Es sind aufregende Zeiten für das Unternehmen und die gesamte Industrie. Ich fühle mich geehrt an der nächsten Erfolgsphase von Newforma aktiv mitzuwirken.”















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.newforma.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Informationen über Newforma

Newforma entwickelt, verkauft und unterstützt Project Information Management (PIM)-Software für Architekturbüros, Ingenieurunternehmen und Baufirmen weltweit sowie für deren Auftraggeber – Bauherren, Infrastruktureigentümer und Bauträger. Newforma-Lösungen erhöhen die Produktivität des Einzelnen, verbessern die Zusammenarbeit zwischen Projektteams und steigern die Effektivität von Organisationen. Newforma-Software wird im Rahmen von über zwei Millionen Projekten weltweit eingesetzt. Weitere Informationen unter www.newforma.de.



Dies ist eine Pressemitteilung von

eloquenza

PresseKontakt / Agentur:



Eloquenza pr GmbH

Svenja Op gen Oorth und Ina Rohe

Emil-Riedel Straße 18 - 80538 München

Tel.: 089 242 038 0

E-Mail: newforma(at)eloquenza.de

Datum: 13.12.2016 - 10:22

Sprache: Deutsch

News-ID 1435532

Anzahl Zeichen: 2103

Kontakt-Informationen:

Firma: eloquenza

Ansprechpartner: Ina Rohe

Stadt: München

Telefon: 089 242 038 0



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 132 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung