"Eine deutlich positive Rendite"

Neuer Fonds Antecedo Liquid Invest bietet Erträge statt Negativzinsen auf Liquiditätskonten

(firmenpresse) - Anlagemöglichkeiten für liquide Mittel generieren zurzeit mehr Kosten als Erträge. Das wollten die Fondsmanager Kay-Peter Tönnes und Dirk Bongers nicht länger hinnehmen. Ihr geldmarktnaher Fonds Antecedo Liquid Invest (WKN: A2ARQV), der sich an institutionelle Anleger und Privatkunden richtet, bietet eine Renditeerwartung von mindestens 150 Basispunkten über dem EONIA.

"Wir wollen keine Bonitäts- oder Liquiditätsrisiken eingehen und dennoch attraktive Erträge erzielen" sagt Kay-Peter Tönnes im Interview mit Axxion, der Verwaltungsgesellschaft des Fonds. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in erstklassige Anleihen mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von 10 Jahren. "Die Zinsänderungsrisiken dieser Anleihen werden über Derivate so abgesichert, dass der erwartete Ertrag sogar noch ansteigt. Diese Absicherung ist so ausgelegt, dass nach einer begrenzten Zeit, etwa 3 Monate, Verluste ausgeschlossen sein sollen" erläutert Kay-Peter Tönnes.

Der Antecedo Liquid Invest beschränkt seine jährliche Gesamtkostenquote auf 0,42 %. Auf Ausgabeaufschlag, Rücknahmeabschlag sowie die Performance Fee wird verzichtet.

Das vollständige Interview mit Kay-Peter Tönnes sowie alle Fondsdokumente finden Sie auf der Axxion Webseite

Eine ausführliche Fondspräsentation bietet Antecedo Asset Management GmbH auf ihrer Webseite an





http://www.axxion.lu



Axxion - führend in der Fondsadministration

Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Privat-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet ca. 5 Milliarden Euro in rund 130 Investmentfonds. Die Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen Kunde und KVG. Die Kunden profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams.

Axxion S.A.

Axxion S.A.

Julia Zipfel

rue de Flaxweiler 15

6776 Grevenmacher

j.zipfel(at)axxion.lu

769494605

http://www.axxion.lu



Firma: Axxion S.A.

Ansprechpartner: Julia Zipfel

Stadt: Grevenmacher

Telefon: 769494605





