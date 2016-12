Winterurlaub im bayerischen Voralpenland

(firmenpresse) - Für Erholungsurlauber ist das Chiemgau mit den vielen unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten und Ausflugshighlights ein sehr beliebtes Urlaubsziel gerade in den Wintermonaten. Das beeindruckende winterliche Bergpanorama rund um den Chiemsee mit den Alpen und den idyllischen Orten und Sehenswürdigkeiten lässt Urlauberherzen höher schlagen.



In der familiengeführten Pension Alter Wirt werden die Gäste während der Wintermonate mit kulinarisch regionalen Köstlichkeiten verwöhnt. Die ungezwungene, lockere Atmosphäre lässt Sie die Sorgen des Alltags schnell vergessen und eintauchen in eine traumhafte Winterlandschaft direkt am Chiemsee. Die Räumlichkeiten unserer Gastwirtschaft in der Pension Alter Wirt in Bernau eignen sich zudem perfekt für Familien- oder Weihnachtsfeiern selbstverständlich auch für Firmen.



Wintersport in unmittelbarer Umgebung



Zahlreiche Wintersportgebiete in der unmittelbaren Umgebung laden zum Skifahren, Snowboarden und Langlaufen ein. Die Langlauf- und Biathlonhochburg Ruhpolding liegt nur rund 30 Autominuten von Bernau entfernt. Zu den nahgelegenen Skigebieten zählen unter anderem die Kampenwand, die Steinplatte sowie die Skiregion Kössen. Diese sind mit dem PKW schnell erreichbar.



Übernachtungsangebote in den Wintermonaten



Das Hotel Alter Wirt in Bernau bietet ganzjährig diverse Angebote passend zu den jeweiligen Jahreszeiten. Auch in der kalten Jahreszeit bieten wir individuelle Angebote für Wintersportler und Winterurlauber an. Erleben Sie einen unvergesslichen Winterurlaub am Chiemsee, eine Übersicht aller Angebote finden Sie auf unserer Homepage unter www.alter-wirt-bernau.de.



Zimmerausstattung Hotel Alter Wirt Bernau



Die Zimmer sind alle im bayrischen Stil gehalten und mit Dusche/WC, Flachbildfernsehen, Telefon, Safe und kostenlosem WLAN ausgestattet.



Lage Hotel Alter Wirt



Entdecken Sie vom Gasthof Alter-Wirt aus den wunderschönen Chiemgau. In nur wenigen Minuten erreichen Sie den Chiemsee mit dem bezaubernden Christkindlmarkt auf der Fraueninsel. Auch für Tagesausflüge eignet sich die Umgebung perfekt, von Bernau am Chiemsee aus beträgt die Fahrzeit nach München und die Mozartstadt Salzburg jeweils nur rund eine Stunde.





Hotel Gasthof Alter Wirt

Hotel Gasthof Alter Wirt

Inhaber Robert Stolz

Kirchplatz 9

83233 Bernau am Chiemsee



Telefon: 0 80 51 / 965 699-0

Telefax: 0 80 51 / 965 699-500



E-Mail: info(at)alter-wirt-bernau.de

Internet: www.alter-wirt-bernau.de

Hotel Gasthof Alter Wirt

Inhaber Robert Stolz

Kirchplatz 9

83233 Bernau am Chiemsee



Telefon: 0 80 51 / 965 699-0

Telefax: 0 80 51 / 965 699-500



E-Mail: info(at)alter-wirt-bernau.de

Internet: www.alter-wirt-bernau.de

Kommentare zur Pressemitteilung