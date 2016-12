Die Erfolgsstory geht weiter: Mareien Caravaning in Aldenhoven

(firmenpresse) - Aus Sicht von Claudia und Andreas Mareien waren die letzten anderthalb Jahre sehr turbulent - natürlich nur im positiven Sinne. Dass Ihr Unternehmen in der Region so positiv und herzlich angenommen würde, hätte das Ehepaar zu Beginn nicht gedacht. Deshalb bedankt sich die Mareien Caravaning GmbH mit allen Mitarbeitern recht herzlich bei ihren Kunden, die auch in 2017 weiterhin den bestmöglichen Service genießen und für die innovativ weiterentwickelt wird.

Gerne blicken die Mareiens auf das erfolgreiche Geschäftsjahr zurück. So erhalten sie nur wenige Monate nach der Eröffnung ihres Carthago Centers das "Goldene C" beim Caravan Salon 2015. Diese Auszeichnung ist nicht die Einzige, welche die Aldenhovener schon im ersten Jahr des Bestehens ihres Fachhandels in Empfang nehmen. Erst im Juni freuten sie sich über den Award "Top Performer", der in diesem Jahr erstmals von Carthago vergeben wurde. Es spricht für sich, dass der Award an ein junges, engagiertes Unternehmen ging und nicht an einen alteingesessenen Fachhändler.

Als echte Wohnmobil-Fans waren die Mareiens mit ihren Mitarbeitern und Fahrzeugen natürlich auch beim Caravan Salon 2016 im August/September auf dem Carthago- und Malibu-Stand mit von der Partie. Wer den Service von Claudia und Andreas Mareien kennengelernt hat, versteht das gut. Die beiden Caravan-Experten helfen ihren Kunden nicht nur mit Tipps und Tricks, sondern weisen auch auf Events und Ausflugsziele hin, die für Caravan-Freunde besonders gut geeignet sind. Außerdem planen und führen sie Erlebnisreisen speziell ins südliche Afrika durch und veranstalten eigene Messen. Dazu gehören beispielsweise die Hausmessen, bei denen die Interessenten einen Blick auf die neuen Modelle der jeweils kommenden Saison werfen.

Auf der letzten Hausmesse am 20./21. August wurde den Kunden einiges geboten. Die Besucher profitierten nicht nur beim Kauf eines 2017er Modell von einer Eintauschprämie von bis zu 10.000 Euro für ihr Altfahrzeug, sondern sie erhielten zusätzlich bis zu 20.000 Euro Rabatt beim Kauf eines Wohnmobils aus dem Modelljahr 2016.

Der Service der Mareien Caravaning GmbH wird ständig erweitert.

Die beiden Caravan-Fans möchten möglichst viele Menschen für das Stück Freiheit und Unabhängigkeit begeistern, welches ein Urlaub mit dem selbstfahrenden Quartier bietet. Deshalb betätigt sich Andreas Mareien auch als WoMo-Scout. Er hilft den Interessenten nicht nur, das zu den eigenen Wünschen passende Wohnmobil auszuwählen, sondern steht den Kunden genauso bei der Suche nach interessanten Zielen für Caravan-Reisen innerhalb Deutschlands und in der ganzen Welt mit Rat und Tat zur Seite. Er weiß aus eigener Erfahrung, welche Innenausstattung und welches Zubehör sich bewährt hat.

Deshalb entwickelte die Mareien Caravaning GmbH zum einjährigen Firmenjubiläum im April 2016 ein eigenes Sondermodell. Der "Shooting Star", so der Name, ist auf 50 Fahrzeuge limitiert und spiegelt den Erfolg des Start-ups wieder. Das Sondermodell wird von den Kunden so gut angenommen, dass nur noch wenige zur Verfügung stehen. Die Grundlage für das Sondermodell "Shooting Star" ist die Carthago chic c-line in verschiedenen Grundrissen. Das Besondere ist das hochwertige Ausstattungspaket zu einem Pauschalpreis von rund 11.200 Euro.

Eine neue Erfahrung in diesem Jahr ist das hohe Interesse an Gebrauchtfahrzeugen in der Grenzregion. So wurden viele junge Fremdfabrikate auf neue Carthago´s und Malibu´s eingetauscht. Diese jungen Gebrauchten sind top gepflegt und werden von der hauseigenen Werkstatt kontrolliert und aufbereitet (inkl. TÜV und Inspektion). Diese werden auf der modernen Homepage regelmäßig zum Verkauf eingestellt. Nicht nur deshalb lohnt sich der Besuch auf der Website. Auch die informativen Videos zur Vorstellung der neuen Carthago und Malibu Modelle vom WoMo Scout persönlich bieten den Online-Besuchern einen Mehrwert. Schauen Sie mal rein. www.carthago-center.de





