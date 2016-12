Warsteiner will Alkoholfrei-Geschäft kräftig ausbauen

(ots) - Geschäftsführer Hötzel: Anteil an Gesamtausstoß

soll sich auf zehn Prozent verdoppeln



Berlin, 13. Dezember 2016 - Die Brauerei Warsteiner will ihr

Geschäft mit alkoholfreiem Bier ausbauen. "Innerhalb der nächsten

fünf Jahre wollen wir den alkoholfreien Anteil an unserer

Gesamt-menge verdoppeln", sagte Martin Hötzel, Geschäftsführer für

Vertrieb und Marketing bei der Warsteiner-Gruppe, dem

Wirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 1/2017, EVT 15. Dezember).

Derzeit macht der Anteil der alkoholfreien Bier-Sorten am

Gesamtausstoß bei Warsteiner etwa fünf Prozent aus.



In diesem Jahr hat das Unternehmen aus dem Sauerland einen großen

Teil seines Marketingbudgets von mehr als 20 Millionen Euro für seine

alkoholfreien Biersorten ausgegeben - vor allem für Werbung mit

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Dank der Kampagne sei es gelungen, in

diesem Segment Marktanteile zu gewinnen, sagte Hötzel. Während das

Absatzplus des Gesamtmarktes Stand September im Jahresvergleich 2,5

Prozent betragen habe, habe Warsteiner bei seinem alkoholfreien Pils

um neun Prozent zugelegt. Im herkömmlichen Pils-Geschäft verliert die

Dachmarke Warsteiner dagegen seit einigen Jahren bei Absatz und

Marktanteilen.







Pressekontakt:

Timo Pache, Chefredaktion 'Capital',

Tel. 030/220 74-5125, E-Mail: pache.timo(at)capital.de

www.capital.de



Original-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Capital, G+J Wirtschaftsmedien

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 13.12.2016 - 10:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1435560

Anzahl Zeichen: 1618

Kontakt-Informationen:

Firma: Capital, G+J Wirtschaftsmedien

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 49 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung