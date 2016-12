"gregor international calendar award" - Anmeldeschluss bis zum 30. Dezember 2016 verlängert / Die besten Kalender der Welt gesucht!

(ots) - Kalendermacher aus dem In- und Ausland können

noch bis zum 30. Dezember 2016 ihren 2017 Kalender für den "gregor

international calendar award" einreichen. Im Rahmen der renommierten

Wettbewerbe um den Preis des "gregor international calendar award

2017", des "gregor photo calendar award 2017" und des "self

publishing award 2017" werden die kreativsten und am besten

gestalteten Kalender der Welt gesucht. Der Termin für die Anmeldung

zum Japan Award (10. Januar 2017) bleibt bestehen



Alle rechtzeitig eingereichten Kalender werden vom 26. Januar bis

14. Februar 2017 im Haus der Wirtschaft Baden-Württemberg in

Stuttgart in einer großen Leistungsschau präsentiert.



Ausschreibungsunterlagen und Anmeldeformulare in Deutsch und

Englisch können unter www.gregor-calendar-award.com herunter geladen

oder beim Graphischen Klub Stuttgart Tel.: 0049/7141/63200, E-Mail:

info(at)graphischer-klub-stuttgart.de angefordert werden.



Veranstaltet werden die Wettbewerbe und Kalenderausstellungen vom

Graphischen Klub Stuttgart e.V., dem Ministerium für Wirtschaft,

Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg und dem Verband Druck und

Medien in Baden-Württemberg e.V.







