Vereinsmeisterschaft 2016: Wenn die Finger über die Tastatur fliegen

AKADA Weiterbildung ehrt die neuen Vereinsmeister im 10-Finger-Tastschreiben

Gruppensieger der Vereinsmeisterschaft 2016 (von links nach rechts; Bild: AKADA Weiterbildung Bayer

(firmenpresse) - Die diesjährigen Vereinsmeister im 10-Finger-Tastschreiben am PC wurden am 30. November 2016 von der AKADA Weiterbildung Bayer Leverkusen e. V. geehrt.



Bereits seit den 1980er Jahren führt die AKADA Weiterbildung Bayer Leverkusen e. V. die Vereinsmeisterschaften im 10-Finger-Tastschreiben durch. Wie bereits bei den vergangenen Meisterschaften gab es auch in diesem Jahr keine Mindestanschlagzahl, wodurch auch die jüngsten Schreiber teilnehmen konnten. Der Wettbewerb ist zudem nicht nur für Vereinsmitglieder und Teilnehmer der laufenden Kurse der AKADA, sondern für alle, die ihre Schreibleistung beweisen möchten, offen. Die Auswertung erfolgte nach der Wettbewerbsordnung des Deutschen Stenografenbundes e. V.



An der diesjährigen Vereinsmeisterschaft nahmen insgesamt 22 Schreiberinnen und Schreiber in 8 unterschiedlichen Altersgruppen teil.



Die Verantwortlichen Angelika Herl und Ute Schönberg freute es besonders, dass die mit 12 Jahren jüngste Teilnehmerin, Sophia Schweer, mit 225 Anschlägen pro Minute (3 Fehler), die Note gut erreichte und damit ihren Vereinsmeistertitel aus den beiden Vorjahren verteidigen konnte.



Auf der Siegerehrung am 30. November überreichten Angelika Herl und Ute Schönberg den diesjährigen Gruppensiegern neben der Vereinsmeister-Urkunde auch ein kleines Geschenk.



Die guten Leistungen der Teilnehmer lobend, motivierte Angelika Herl alle dazu, im Januar wieder mit der Wettschreibgruppe zu trainieren. Für die Trainings sind folgende Termine angesetzt: Erwachsenen-Gruppe am 12. Januar 2017 von 18:00 bis 20:00 Uhr; die Schüler-Gruppe am 27. Januar 2017 von 16:45 bis 18:45 Uhr.



Der Verein richtet sich mit seiner Wettschreibgruppe an Menschen, die Spaß am Tastschreiben haben und bietet diesen ein monatliches Training an. Ziel ist die Teilnahme an den jährlich stattfindenden Wettbewerben (Bezirks-, Verbands- und Deutsche Meisterschaften).



Die Vereinsmeisterschaften 2017 finden in der Zeit vom 09.10.-28.10.2017 und das Bundesjugendschreiben 2017 vom 30.01.-11.03.2017 statt.





Interessierte können sich unter der Telefonnummer 0214 43439 melden oder erfahren auf http://www.akada-weiterbildung.de alles Wissenswerte - beispielsweise auch über Weiterbildung Leichlingen oder Weiterbildung Burscheid.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.akada-weiterbildung.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die AKADA Weiterbildung Bayer Leverkusen e. V. hat sich den vielfältigen Bereichen der Bildung verschrieben. Im Jahr 1911 als Stenografenverein gegründet, von 2001 an als Verein für Weiterbildung und seit 2011 als BayAkademie bekannt, trägt der Traditionsverein seit dem 5. Dezember 2012 den neuen Namen AKADA. Die AKADA verfügt über 100 Jahre Erfahrung auf dem Bildungssektor. Zum bewährten Programm zählen EDV-, Office-, Sprach- und Buchhaltungskurse sowie zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen mit IHK-Abschluss und maßgeschneiderte spezifische Qualifizierungsangebote für Unternehmen. Das breit gefächerte Kursangebot richtet sich an alle Altersgruppen und steht auch Nicht-Vereinsmitgliedern offen. Die AKADA arbeitet mit rund 40 qualifizierten Referenten zusammen und legt dabei großen Wert auf kleine, lernintensive Gruppen. Im Frühjahr 2013 wurde die AKADA nach dem Zertifizierungsverfahren des "Gütesiegelbund Weiterbildung e. V." rezertifiziert. Zudem ist sie Mitglied in der Qualitätsgemeinschaft Berufliche Weiterbildung Region Köln e. V. Die AKADA erfüllt damit höchste Qualitätsstandards.



Dies ist eine Pressemitteilung von

AKADA Weiterbildung Bayer Leverkusen e. V.

Leseranfragen:

Moosweg 2, 51377 Leverkusen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 13.12.2016 - 10:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1435565

Anzahl Zeichen: 2609

Kontakt-Informationen:

Firma: AKADA Weiterbildung Bayer Leverkusen e. V.

Ansprechpartner: Lisa Petzold-Sauer

Stadt: Leverkusen

Telefon: 0214 7079011



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.