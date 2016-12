Production Resource Group unterstützt Balich Worldwide Shows mit Veranstaltungstechnik für den Nationalfeiertag der Vereinigten Arabischen Emirate

Hamburg, Deutschland und Dubai, VAE: Die Production Resource Group (PRG) – führender Anbieter für Eventdienstleistungen und Veranstaltungstechnik, hat eine riesige Videoprojektion in Dubai umgesetzt.

(firmenpresse) - Im Auftrag von Balich Worldwide Shows (BWS) wurde die mehrflächige Projektion für den Nationalfeiertag der Vereinigten Arabischen Emirate in Abu Dhabi benötigt.



Die Veranstaltung fand auf Anfrage des Kronprinzenhofes statt und feierte das 45-jährige Bestehen der Vereinigten Arabischen Emirate. Die Veranstaltung fand in Anwesenheit ausgewählter Würdenträger statt.



Tom van Hemelryck, VP Global Sports und Special Events wurde von Balich Worldwide Show kontaktiert, um zum einen die technische Expertise und zum anderen die Veranstaltungstechnik für diesen besonderen Event zu liefern.



Tom van Hemelryck brachte verschiedene PRG-Spezialisten zusammen, um an den Designanforderungen von Balich Worldwide Shows zu arbeiten. Während der Planung der verschiedenen Projektionsflächen wurde ein d3 System als Zuspieler ausgewählt. Im Vorwege wurde der Mediaserver für die Gestaltung und Visualisierung der Projektionen genutzt während es vor Ort für die exakte Einstellung und Wiedergabe der von Charles Darby und seinem Team von Clonwerk erstellten Inhalte eingesetzt wurde.



Yves Winand, PRG, erklärt: „Wir brauchten für dieses herausfordernde Projekt einen starken Partner. Wir arbeiteten eng mit d3 zusammen, um die Abläufe vor Ort zu vereinfachen und um Zeit bei der Einstellung einzusparen. Die Probezeiten mussten wir uns mit den Lichtprogrammierern und dem Warten auf Set-Elemente teilen, so dass unsere Zeit für die Vorbereitungen limitiert war.



Die Projektion deckte mehr als 6.500 qm des Bodens ab, was auf Grund des flachen Winkels und der Position der Tower mit den Projektoren besonders schwierig war. Auf beiden Seiten der Bühne gab es jeweils zwei 600 qm große Projektionsflächen, die ebenfalls bespielt wurden. Weitere Projektionen gab es auf vier „Sanddünen“, die jeweils 35 m mal 8 m groß waren und über die Bühne führten sowie eine aufgehende Sonne von 16 m mal 8 m, welche hinter den Dünen aufging.



Für den Boden und die Seiten wurden Panasonic PT-DZ21KE Projektoren eingesetzt und eine Kombination aus Barco HDF-W30 und HDF-W26 Projektoren für die Dünen und die aufgehende Sonne. Insgesamt wurden 126 Projektoren verwendet, um diese spektakulären Effekte zu erzeugen.





Bill Ainley, PRG, kommentierte: „Wir wollten die Erwartungen unseres Kunden natürlich erfüllen. Dabei half uns, dass wir uns auf die Expertise im Bereich Design, Technik und Logistik von drei PRG Standorten in Belgien, Deutschland und Dubai verlassen konnten. Zusammen mit dem Team von technischen Experten vor Ort, die sehr hart in einer anspruchsvollen Umgebung arbeiteten, konnten wir das Projekt auf einem sehr hohen Standard umsetzen.



Abschließend sagte Tom van Hemelryck: „Wir freuen uns, dass wir unsere Zusammenarbeit mit Balich Worldwide Shows fortsetzen konnten und sind geehrt, dass sie PRG als Partner für diese prestigeträchtige, hochkarätige Show ausgewählt haben.“















Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.prg.com/de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Production Resource Group AG

Die Production Resource Group AG (PRG XL Video – Eventdienstleistungen und Veranstaltungstechnik) ist ein Tochterunternehmen der amerikanischen Production Resource Group, L.L.C. (PRG), und betreibt in Deutschland Standorte in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München. Das Unternehmen, das in Deutschland die Marke „PRG XL Video“ verwendet, ist ein führender Full-Service-Anbieter der Veranstaltungsbranche und zum Beispiel für Agenturen, Unternehmen, Veranstalter und Fernsehsender tätig. Das Leistungsangebot von PRG XL Video reicht von der Unterstützung bei der Veranstaltungskonzeption über die Planung, Durchführung und technische Ausstattung von Veranstaltungen aller Art. Je nach Kundenwunsch werden einzelne Gewerke oder Generaldienstleistungen erbracht. Die Gesellschaft verfügt über langjährige internationale Erfahrung und besitzt den größten Vermietpark an Veranstaltungstechnik weltweit. In Deutschland beschäftigt PRG XL Video mehr als 300 qualifizierte Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen der Veranstaltungsbranche. International beschäftigt die PRG-Gruppe mehr als 3.000 Mitarbeiter.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Production Resource Group AG

PresseKontakt / Agentur:

Newslounge

info(at)newslounge.de

Datum: 13.12.2016 - 10:51

Sprache: Deutsch

News-ID 1435566

Anzahl Zeichen: 3227

Kontakt-Informationen:

Firma: Production Resource Group AG

Ansprechpartner: Morten Carlsson

Stadt: Hamburg

Telefon: +49 40 670 886-0



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung