Gigas Nutrition Blog: Ein Training mit Gewichten ist bei simulierter Höhe effektiver

Gigas Nutrition Blog: Ein Training mit Gewichten ist bei simulierter Höhe effektiver

(firmenpresse) - Arnold Schwarzenegger hat in seinem ersten Mainstream Film „Stay Hungry“ gesagt „Du musst brennen, um zu wachsen.“ Muskelzellen benötigen Stress in Form von Spannung und Entzündungen, um optimal zu wachsen.



Bing Yan und Kollegen von der Beijing Sports University in China fanden heraus, dass ein Training mit Gewichten in der Höhe größere Zuwächse an Kraft und Muskelmasse als ein Training auf Meereshöhe verursachte. Die Probanden trainierten in einer Kammer mit niedriger Sauerstoffkonzentration bei 21, 16 oder 12,6 Prozent Sauerstoff (wodurch Höhen im Bereich des Meeresspiegels, von 7000 Fuß Höhe und 13.500 Fuß Höhe simuliert wurden). Ein Training mit Gewichten in größeren Höhen verursachte die größten Veränderungen bezüglich Kraft, fettfreier Körpermasse und anaboler Hormone (Wachstumshormone und Testosteron) und Training bei 12,6 Prozent Sauerstoff war besser als Training bei 16 Prozent. Die Probanden absolvierten zwei Trainingseinheiten pro Woche für 5 Wochen bei einer der drei Sauerstoffkonzentrationen.



Wie können Bodybuilder diese Informationen verwenden? Trainieren Sie in der Höhe. Dies wird unter Umständen jedoch nicht dieselben Resultate wie ein Training in einem Raum mit niedriger Sauerstoffkonzentration bei einem Leben auf Höhe des Meeresspiegels hervorrufen. Gewinnen Sie in der Lotterie und bauen Sie sich einen Trainingsraum mit reduzierter Sauerstoffkonzentration.



Das Trainingscenter in Peking ist teuer, sehr hochentwickelt und steht den meisten Sportlern nicht zur Verfügung. Verwenden Sie einen portablen „Höhengenerator“ und eine Atemmaske von Higher Peaj (higherpeak.com, Bodston, MA). Diese kosten etwa 2500 Dollar, was sich innerhalb des Budgets von wohlhabenden Bodybuildern befinden sollte. Wenn sich diese Technik durchsetzt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bevor eines der führenden Fitnessstudios Trainingsräume mit simulierter Höhe anbieten wird.



(Journal Strength Conditioning Research, 30: 184 – 193, 2016)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://gigasnutrition.com/blog/229-ein-training-mit-gewichten-ist-bei-simulierter-hohe-effektiver



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Verfasser und Verantwortlicher für den Inhalt, Präsentation dieser Webseite/Domain ist ausschließlich die Firma Gigas Nutrition LLC:



Gigas Nutrition LLC

3802 Rosecrans Street, #305

San Diego, CA 92110

United States of America

Registered/Correspondence office in UK:



Gigas Sports Limited

The Picasso Building

Caldervale Road

Wakefield

West Yorkshire WF1 5PF

Great Britain



Company Nummer: 5917384

Registered office/Correspondence in NL:



Gigas Nutrition BV

Postbuss 111

5900AC Venlo

Netherlands

KvK: 52338177

VAT: NL850401665B01

Dies ist eine Pressemitteilung von

Gigas Nutrition BV

Datum: 13.12.2016 - 10:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1435574

Anzahl Zeichen: 2105

Kontakt-Informationen:

Firma: Gigas Nutrition BV

Ansprechpartner: Kostka

Stadt: Venlo



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 13.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 32 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung