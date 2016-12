B2B Onlinehandel holt massiv auf: 2017 wird Wachstumsjahr

- Die Grenzen zwischen Fach- und Endkunden verschwimmen

- Online und Offline wachsen zusammen

- Das zählt: Content und digitale Services mit Mehrwert



Die Grenzen zwischen B2C und B2B werden fließender. So war in 2016

zu beobachten, dass mehr und mehr klassische B2B-Unternehmen den

digitalen Weg zum Endkunden finden. Die einfachen Bestellprozesse und

ein hoher Automatisierungsgrad machen es möglich. Das veränderte

Kundenverhalten erfordert es. "Hier wird 2017 ein enormes Wachstum

stattfinden", sagt Roland Fesenmayr, Vorstand der OXID eSales AG. Die

Industrie könne massiv von den Erfahrungen der E-Commerce-Branche

profitieren. "Der Launch eines ThyssenKrupp-Shops für Endkunden, der

'Mass Customizing' erlaubt, ist ein Vorgeschmack auf das, was noch

kommen kann", ist sich der OXID Vorstand sicher. Außerdem macht der

E-Commerce-Verband (www.bevh.org) ein signifikantes Online-Wachstum

im B2B-Segment aus. Allein der klassische B2B-Versandhandel -

Unternehmen liefern an Unternehmen für den direkten Verbrauch - läge

bei deutlich mehr als acht Mrd. Euro. Der Onlineshop wird zur

B2B-Beschaffungsplattform und löst die Faxbestellung oder

EDI-Schnittstellen ab. Der digitale Handel zwischen Unternehmen wird

einfacher und die webbasierten Bestellplattformen für Händler und

Geschäftskunden werden zunehmend attraktiver.



Steigende Investments in B2B-Shops



Aktuelle Zahlen von Forrester Research untermauern die Aussagen

des E-Commerce-Verbandes. Diese sehen die Investitionen in den Ausbau

von B2B-Shops deutlich steigen. 75 Prozent der befragten Firmen gehen

von einer Zunahme aus, auch die jeweiligen Summen steigen. Waren 2016

noch sechs Prozent des Online-Umsatzes für eine Re-Investition

vorgesehen, sind es für 2017 bereits neun Prozent. "Ein Großteil

davon wird in den Ausbau der Prozesse fließen, die weit über



Systemgrenzen hinweg implementiert werden müssen", so Fesenmayr. Von

zentraler Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch, dass Offline und

Online immer mehr zusammenwachsen. Im Hintergrund speisen sich beide

aus den gleichen Systemen. Sind diese nicht nahtlos über

Schnittstellen vernetzt, kann der Kunde nicht serviceorientiert auf

allen Kanälen bedient werden. Ob B2B oder B2C spielt dabei keine

Rolle. Der Anspruch des Kunden ist in beiden Segmenten hoch, seine

digitale Erfahrung steigend. Unternehmen, die noch in Silos denken

wie 'Filiale versus Online' oder 'Vertrieb versus Marketing', werden

es schwer haben, weil alles zu einer Omnichannel-Strategie

verschmelzen muss.



Content und digitale Services auf allen Kanälen



Für Onlinehändler jenseits der Platzhirsche Amazon, Zalando und

Co. reicht es in Zukunft nicht, ein "me too" Produkt zu verkaufen.

Was sie brauchen, sind hoch individuelle Lösungen und Geschäftsideen,

die Mehrwert für den Kunden schaffen. Zum Beispiel in Form von

digitalen Services oder exklusivem Content. Die Customer Journey muss

dabei absolut stimmig sein und perfekt ins Geschäftsmodell passen.

"Auch wenn man es gefühlt schon zu oft gehört hat: An einem soliden

Content Commerce Konzept führt auch im E-Commerce kein Weg mehr

vorbei", sagt Fesenmayr.



Ob Storytelling, Social Media Interaktion oder valide

Kundenrezensionen, wie sie Amazon verwendet - der Schlüssel zu

Impuls- und Frequenzkäufen ist ein ausgefeiltes Angebot von

relevantem Content, der den Kunden auf allen Kanälen zur Verfügung

steht. "Der Bedarf an mobilen Angeboten, auch vor Ort im stationären

Handel steigt. Zugleich steuern wir auf eine Sättigung der

klassischen Shopping-Apps zu, da diese nicht alle Zielgruppen

erreichen und sich auch nur bei den ganz Großen rechnen. Hingegen

erwartet heute jeder Kunde ein responsive Webdesign, das sich wie ein

Chamäleon dem Endgerät anpasst, so dass er auch auf dem Smartphone

immer und überall auf das Angebot zugreifen kann", resümiert

Fesenmayr.



Die OXID eSales AG gehört zu den führenden Anbietern von

E-Commerce-Lösungen und Dienstleistungen. Auf Basis der

OXID-Plattform lassen sich skalierbare, modulare und hochwertige

Webshops in allen Branchen, für B2B ebenso wie für B2C, aufsetzen und

effizient betreiben. Im B2C-Geschäft vertrauen Unternehmen wie

Porsche Design, Melitta, Trigema, Lascana, oder Intersport auf OXID.

Die umfassende Lösung für B2B-Shopbetreiber nutzen unter anderem 3M,

Murrelektronik oder Unilever Food Solutions. Die modulare

Standardsoftware wird dabei von über 150 Solution Partnern nach

Wunsch implementiert, eine stetig wachsende Open Source-Gemeinde

sorgt stets für neue und marktgerechte Impulse, mit der die Software

voll dem Bedarf entspricht. Webshop, Mobile und Point of Sale (POS)

decken dabei das volle Multichannel-Spektrum ab.







