Sondertilgungen oft unterschätzt / Günstige Zinsen und ihr Potential

(ots) - Eine eigene Immobilie steht für Unabhängigkeit,

Sicherheit und Altersvorsorge zugleich. Aufgrund historisch niedriger

Bauzinsen erscheint für zahlreiche Bürger jetzt der perfekte

Zeitpunkt zu sein, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Anfang

Dezember zahlen Kreditnehmer für einen Darlehensbetrag von 150.000

Euro über zehn Jahre nur 0,96 Prozent Zinsen. Im Jahr zuvor lag der

Wert bei 1,26 Prozent. Zwar spielt ein günstiger Zinssatz eine

entscheidende Rolle, garantiert jedoch nicht zwingend die besten

Konditionen für den individuellen Finanzierungsplan. "Um die

günstigen Zinsen voll ausnutzen zu können, empfehle ich höher zu

tilgen, sowie Sondertilgungen einzuplanen. Besonders ältere Bauherrn

profitieren damit von der verkürzten Laufzeit und vermeiden die

Gefahr, dass die Finanzierung bis in die üblicherweise

finanzschwächere Ruhestandszeit läuft", erklärt Stephan Scharfenorth,

Geschäftsführer des Baufinanzierungsportals Baufi24.de

(https://www.baufi24.de/).



Sondertilgungen früher unüblich - heute Pflicht



Sondertilgungen erlauben Kreditnehmern außerplanmäßige

Rückzahlungen an die Baufinanzierer und somit die Reduzierung der

Kreditlaufzeit. Letzteres führt zu weniger zu zahlenden Zinsen und

damit zur Geldersparnis. Auch wenn Sondertilgungen heute zum Standard

gehören, müssen sie im Vorfeld mit dem Kreditgeber vertraglich

vereinbart werden. "Die meisten Banken gewähren Kreditnehmern

jährliche Sondertilgungen von bis zu fünf Prozent der Darlehenssumme

ohne Aufschläge. Bei höheren Summen verlangen viele Institutionen

einen Aufpreis als Ausgleich für ausbleibende Einnahmen durch Zinsen.

Im schlimmsten Fall droht Kreditnehmern ein Verlustgeschäft", ergänzt

Scharfenorth.



Bausparkassen begrüßen Sondertilgungen



Ob Baufinanzierer Sondertilgungen gegenüber wohlgesonnen sind,



hängt auch von der jeweiligen Struktur ab. So sind die meisten der

Darlehen der KfW im Allgemeinen und der Bausparkassen im Speziellen

in beliebiger Höhe tilgbar.



Da nahezu jede Ausgangslage der Kreditnehmer unterschiedlich ist,

erweist sich eine unabhängige Beratung und Angebotsvergleich als

essentiell. Wie sich aktuelle Zinsen im Vergleich zu der

Zinsentwicklung der letzten Jahre verhalten, erfahren Interessierte

anhand des interaktiven Zins-Charts unter

https://www.baufi24.de/tagesaktuelle-hypothekenzinsen/.



Über Baufi24



Baufi24.de ist mit mehr als drei Millionen Besuchern pro Jahr

eines der bekanntesten Webportale für private Baufinanzierungen.

Zukünftige Hausbesitzer bekommen hier weitreichende Informationen

rund um das Thema Baufinanzierung und Immobilienkauf/-bau zur

Verfügung gestellt. In seinem Leistungsportfolio vergleicht das

Unternehmen die Angebote von mehr als 300 Banken. Mehr als 1.000

zertifizierte Berater stehen den Kunden in einem Partnernetzwerk mit

Beratung und Expertise zur Seite. Weitere Informationen unter

https://www.baufi24.de/







Pressekontakt:

Unternehmenskontakt:

Baufi24 GmbH

Stephan Scharfenorth,

Tel. +49 (0) 800 808 4000 E-Mail: redaktion(at)baufi24.de



Pressekontakt: Hasenclever Strategy, Walter Hasenclever,

Tel: +49 421 42 76 37 39, Mobil: +49 171 493 57 83,

E-Mail: wh(at)hasencleverstrategy.de



