Asklepios Kliniken Hamburg: Urologische Chefärzte für konsequente Qualitätskontrolle ausgezeichnet

(ots) -



- Laserverfahren lösen klassische Operationen ab

- Behandlungsqualität von 2648 Prostata-Eingriffen untersucht

- Konsequentes Qualitätsmanagement verbessert Patientenversorgung



Behandlungsqualität messen, Patientensicherheit steigern: An den

Hamburger Asklepios Kliniken haben Laserverfahren die klassischen

Operationstechniken bei der Behandlung des gutartigen

Prostatasyndroms (BPS) weitgehend ersetzt. Durch den Lasereinsatz

konnten - bei gleicher Effektivität - die Operationszeiten und der

Krankenhausaufenthalt deutlich verkürzt werden. Beides kommt den

Patienten zu Gute. Ausgewertet wurden Daten aus allen fünf

urologischen Abteilungen der Asklepios Kliniken Hamburg: Dafür wurden

die Experten nun von der deutschen Gesellschaft für Urologie

ausgezeichnet.



Das gutartige Prostatasyndrom ist mehr als eine Volkskrankheit,

mit zunehmendem Alter betrifft es fast alle Männer. "In Hamburg hat

etwa jeder vierte Mann über 50 eine gutartig vergrößerte Prostata",

sagt Prof. Dr. Thorsten Bach, Chefarzt der Urologie am Asklepios

Klinikum Harburg und Hauptautor der Studie. "Auf den ersten Blick

wirkt die Erkrankung wenig spektakulär. Aber, was scheinbar harmlos

mit Problemen beim Wasserlassen beginnt, kann zu schweren chronischen

Infektionen der Harnwege führen und die Nieren gefährden", so Bach.

In Deutschland müssen sich circa 60.000 Patienten pro Jahr aufgrund

ihrer Beschwerden einer operativen Therapie des BPS unterziehen. Die

klassische Behandlungsmethode ist die sogenannte transurethrale

Resektion der Prostata, bei der überschüssiges Gewebe mittels einer

elektrischen Schlinge entfernt wird, bei sehr großen Prostatae

erfolgt eine Operation mittels Bauchschnitt. Daneben werden seit

einigen Jahren Laserverfahren eingesetzt: So können sogar Patienten

behandelt werden, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen



müssen. Die Experten der Asklepios Kliniken haben jetzt untersucht,

wie die Verfahren sich bei breiter Anwendung im Vergleich behaupten

und wie sich die Behandlungsqualität darstellt.



Studie belegt deutliche Vorteile bei Verfahren



Es zeigt sich, dass zwar alle etablierten Verfahren die

Beschwerden der Patienten bessern, trotzdem fielen klare Vorteile für

die Laserverfahren auf. So konnte mit dem Thulium-Laser mehr Gewebe

in kürzerer Zeit entfernt werden, was zu einer deutlichen Verkürzung

der Operationszeit führte; beim Greenlight-Laser können darüber

hinaus sogar Patienten behandelt werden, die an Nebenerkrankungen

leiden, welche eine gängige Operation nicht erlauben und die bisher

auf einen Katheter angewiesen sind. "Insgesamt bestätigen die

Ergebnisse, dass die Laserverfahren bei gleicher Effektivität

schonender als die klassischen Verfahren sind und vor allem bei uns

in Hamburg mit einer sehr guten Qualität angeboten werden können",

resümiert Prof. Bach.



Die Studie wurde im Zusammenschluss aller urologischen Chefärzte

der Hamburger Asklepios Kliniken in Altona, Barmbek, St. Georg,

Westklinikum Rissen und Harburg im Forschungskompetenzzentrum

Urologie erstellt. Ausgewertet wurden die Behandlungsergebnisse von

2648 Patienten aus vier Jahren. Die Patientendaten, die Asklepios zur

internen Messung der medizinischen Qualität sichert, wurden nun

erstmals zu wissenschaftlichen Zwecken analysiert. Sowohl Ergebnisse

als auch Größe der Stichprobe sorgen für internationale

Aufmerksamkeit: Die Studie wurde auf dem Europäischen

Urologenkongress ausgezeichnet und im renommierten World Journal of

Urology veröffentlicht. Auch der Deutsche Urologenkongress ehrte die

Mediziner für ihren Verdienst um die Erforschung und Therapie der

benignen Prostatahyperplasie mit dem Winfried Vahlensieck Preis.



"Für uns ist das Interesse und die Auszeichnung an dieser Studie

ein großer Erfolg", freut sich Prof. Thorsten Bach. "Wir haben

gezeigt, dass die konsequente Messung unserer Behandlungsqualität für

die wissenschaftliche Forschung genauso wichtig ist wie für das

interne Qualitätsmanagement." Konsequenz der sorgfältigen

Qualitätsmessung: In den Hamburger Asklepios Kliniken werden in der

Zwischenzeit 75% aller Patienten mit einem Laser behandelt.







Datum: 13.12.2016 - 10:21

Sprache: Deutsch

