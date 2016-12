TV-Spot: Apotheken Umschau sagt "Danke, Apotheke!"

(ots) - "Danke, Apotheke!" Mit einer reichweitenstarken

TV-Kampagne für die deutschen Apotheken sorgt der Wort und Bild

Verlag, der u.a. die Apotheken Umschau herausgibt, für Furore in der

Vorweihnachtszeit. Wie das Branchenportal APOTHEKE ADHOC berichtet,

wird der 60 Sekunden lange TV-Spot in allen relevanten TV-Kanälen in

den kommenden Wochen zu sehen sein, meist zur besten Sendezeit. Damit

bezieht der Verlag deutlich Position für die Apotheken im Umfeld

einer Debatte um die drohende Liberalisierung des Apothekenmarkts.



Als Absender taucht der Verlag aus Baierbrunn nicht auf, nur die

Umschau ist kurz zu sehen. Dafür setzt man ganz auf Emotionen und die

Versorgerrolle der Apotheken: "Wenn es weh tut, wollen wir nicht

stundenlang suchen", heißt es im Spot. "Wir hoffen dann, dass jemand

für uns da ist. Tag und Nacht." Gezeigt werden Menschen aus allen

Bereichen der Gesellschaft und natürlich auch Apothekerinnen,

Apotheker und PTA.



Das Besondere: Der Wort und Bild Verlag, der jährlich viele

Millionen für die TV-Werbung seiner Zeitschriften ausgibt, schichtete

sein Mediabudget um, verzichtete auf den eigenen Absender und stellt

sich damit in den Dienst der Apotheken. CEO Andreas Arntzen hatte

sich nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) im

Oktober zu der Maßnahme entschieden: "Wir wollten als Partner die

Apotheken unterstützen. Ziel der Kampagne ist es, die Leistungen der

Apotheke in den Vordergrund zu rücken."



Werbefilmer Ben Hartenstein wurde engagiert. Mit einem großen

Team, darunter Apotheker und PTA, wurde vier Tage lang gedreht.

Werbeleiter Ansgar Deelmann: "Unser Ziel war es, den Apothekern Danke

zu sagen. Und dafür haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut."



Den vollständigen Beitrag finden Sie unter: http://ots.de/u7Qcj



Zum TV-Spot: http://ots.de/CkE3S





Zur Website: www.danke-apoheke.de



