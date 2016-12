MDR gründet Osteuropa-Netzwerk für Projekt "Heute im Osten"

(ots) - Der MDR hat heute den Startschuss für sein

Osteuropa-Netzwerk gegeben. Intendantin Karola Wille betont die

Bedeutung der Berichterstattung über Ost- und Mitteleuropa. Das

Netzwerk soll diese unterstützen und mit weiteren direkten Einblicken

von vor Ort bereichern. Im Fokus: das Internet.



Sie kommen aus den Nachbarländern der Bundesrepublik, aber auch

aus Russland, der Ukraine oder aus Serbien. Insgesamt sind es sieben

Journalisten, die gemeinsam ein neues Netzwerk für den

öffentlich-rechtlichen Rundfunk bilden werden. Sie sollen den MDR bei

seiner Berichterstattung aus Mittel- und Osteuropa unterstützen, vor

allem für die Online-Angebote. Für das MDR-Osteuropa-Projekt "Heute

im Osten" werden die Journalisten künftig audiovisuelle Blogbeiträge

liefern und als kompetente Ansprechpartner für die Redaktion zur

Verfügung stehen.



"Der MDR unterstreicht damit, dass er in seiner Berichterstattung

über Ost- und Mitteleuropa Akzente setzen möchte", sagt

MDR-Intendantin Prof. Dr. Karola Wille. "Wir wollen Brücken bauen

zwischen den Menschen hier und dort. Uns verbindet die gemeinsame

Erfahrung der Zeit vor und nach 1989. Wir können viel voneinander

lernen."



Einer der künftigen MDR-Netzwerker ist Denis Trubetskoy. Er

arbeitet als freier Journalist in Kiew und spricht fließend

ukrainisch, russisch und deutsch. Er stammt aus Sewastopol auf der

Krim und hat an der Lomonossow-Universität in Moskau studiert. "Ich

bin gespannt auf die Zusammenarbeit mit dem MDR", sagt er. "Ich

hoffe, auf diesem Wege auch unbekanntere Themen, die unser Land

bewegen, dem deutschen Publikum nahebringen zu können."



Das zunächst als einjähriges Pilotprojekt angelegte Netzwerk wird

Anfang Januar 2017 seine Arbeit aufnehmen. Perspektivisch soll es

auch Redaktionen wie "MDR Aktuell" für eine erweiterte

Berichterstattung über Ost- und Mitteleuropa zur Verfügung stehen.









